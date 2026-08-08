Encabeza Arturo Medina Congreso Estatal Campesino en Chihuahua

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El dirigente estatal de la CNC planteó una agenda de organización rural frente a recortes, costos de producción y falta de apoyos al campo.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado, Arturo Medina Aguirre, encabezó el Congreso Estatal Campesino 2026, en su calidad de dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina.

Al encuentro acudieron organizaciones del campo de distintas regiones de Chihuahua, representantes de pueblos y comunidades indígenas, alcaldes, alcaldesas, diputados locales y el diputado federal Alejandro Domínguez, dirigente estatal del PRI.

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Durante el acto, Medina planteó el inicio formal de una nueva etapa de organización campesina en Chihuahua, con la que se busca construir una agenda integral frente a las condiciones que enfrentan productores agrícolas y ganaderos.

El dirigente cenecista señaló que el sector rural ha resentido en los últimos años la reducción de recursos, la eliminación de programas de apoyo, el incremento en costos de combustible y energía eléctrica, así como problemas relacionados con infraestructura y disponibilidad de agua.

“Vamos a sacar a esos enemigos del campo. Morena no merece estar en el gobierno, porque se han dedicado a chingar a las familias que sí trabajan”.

Medina sostuvo que la organización campesina deberá fortalecerse en todas las regiones del estado para exigir respuestas a las necesidades de las familias rurales y enfrentar lo que calificó como abandono del Gobierno Federal hacia el campo.

El Congreso Estatal Campesino contempla mesas de trabajo para analizar problemáticas del sector y construir propuestas en materia agrícola, ganadera y productiva, de acuerdo con las necesidades planteadas por representantes de distintas regiones.

Como parte del encuentro también se programaron capacitaciones especializadas orientadas a la tecnificación del campo y al uso eficiente del agua en la producción agrícola, uno de los temas centrales para Chihuahua por su vocación agropecuaria y las condiciones de sequía recurrente.

La reunión se desarrolló en un contexto de confrontación política entre el PRI y Morena por la política federal hacia el campo, particularmente por los reclamos de productores sobre apoyos, costos de operación, infraestructura rural y atención a comunidades campesinas e indígenas.

El dirigente estatal de la CNC fue nombrado en mayo de 2026, cargo desde el cual ha anunciado una estrategia de reorganización rural y defensa de productores agrícolas y ganaderos en Chihuahua.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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