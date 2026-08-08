Entrega Jael Argüelles más de 200 lentes gratuitos en Puerto La Paz

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La diputada de Morena encabezó una jornada de salud visual en coordinación con Ceredil para apoyar a familias juarenses.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, encabezó una Jornada de Salud Visual en la colonia Puerto La Paz, donde fueron entregados de manera gratuita más de 200 lentes a personas de distintas edades.

La actividad se realizó en coordinación con Ceredil, cuyos especialistas aplicaron exámenes de la vista para detectar las necesidades visuales de cada paciente y proporcionar los lentes adecuados.

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La legisladora señaló que la salud visual es un aspecto fundamental para el desarrollo personal, académico y laboral, por lo que consideró necesario acercar este tipo de servicios a las colonias con mayores necesidades.

“Sabemos que muchas familias enfrentan dificultades económicas y, en ocasiones, dejan en segundo plano el cuidado de su salud”.

Argüelles Díaz afirmó que estas jornadas representan un apoyo directo para las familias juarenses, debido a que la compra de lentes puede implicar un gasto considerable dentro de la economía del hogar.

Durante la entrega, las personas beneficiarias destacaron que contar con lentes nuevos les permitirá mejorar sus actividades cotidianas, así como su desempeño escolar, laboral y personal.

La diputada indicó que continuará impulsando programas y gestiones orientadas a llevar servicios de salud, bienestar y atención integral a distintos sectores de Ciudad Juárez, particularmente en zonas donde existe mayor demanda de apoyos sociales.

La jornada forma parte de las acciones comunitarias promovidas por la legisladora para acercar servicios básicos a la población y contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias juarenses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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