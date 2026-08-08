Arranca consulta de Francisco Sánchez contra registro de celulares

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El diputado de Movimiento Ciudadano instaló módulos para recabar votos ciudadanos en rechazo al registro obligatorio de líneas telefónicas.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, inició este sábado una consulta popular para recabar la opinión ciudadana sobre el registro obligatorio de líneas celulares.

La jornada se realizará durante este sábado 8 y domingo 9 de agosto, con la instalación de más de 50 módulos de recepción del voto en Chihuahua y otros puntos fuera del estado.

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El legislador señaló que la consulta busca convertir el rechazo al registro de celulares en una expresión pública y organizada, además de sumar participación ciudadana a las acciones jurídicas y legislativas que ha promovido contra la medida.

“Hoy abrimos las urnas para que hable el ciudadano. El régimen quiere obligarnos a entregar nuestros datos y registrar nuestros teléfonos; nosotros vamos a responder con votos”.

Sánchez Villegas afirmó que la consulta forma parte de una estrategia más amplia que incluye iniciativas, promoción de amparos y acciones ante distintas instancias para combatir el registro obligatorio de líneas telefónicas.

El diputado sostuvo que la instalación de módulos busca dar cauce a la inconformidad de ciudadanos que consideran que la medida representa una afectación a sus datos personales y al uso cotidiano de la telefonía móvil.

Francisco Sánchez convocó a familias, jóvenes, trabajadores, comerciantes y ciudadanos en general a participar durante el fin de semana, acudiendo al módulo más cercano para emitir su opinión.

El legislador indicó que la consulta también busca demostrar que existe oposición social al registro de celulares y que el tema debe discutirse no solo en espacios institucionales, sino también con participación ciudadana directa.

La jornada continuará este domingo 9 de agosto en los módulos habilitados para la recepción del voto, como parte de las actividades impulsadas por el legislador de Movimiento Ciudadano en contra del registro obligatorio de líneas celulares.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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