Advierte Alfredo Chávez riesgos de control informativo en Ley de Audiencias

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El coordinador del PAN en el Congreso de Chihuahua señaló que la regulación podría convertirse en un mecanismo de presión contra medios.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, advirtió que la propuesta en materia de derechos de las audiencias impulsada a nivel federal podría convertirse en un mecanismo de control sobre la información y la opinión pública.

A través de un video difundido en redes sociales, el legislador panista comparó los riesgos de la regulación con sistemas políticos en los que, dijo, los medios oficiales fueron utilizados para controlar la información recibida por la ciudadanía.

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Chávez señaló que el debate sobre derechos de audiencias debe analizarse con cuidado para evitar que derive en censura indirecta, presión regulatoria o afectaciones al pluralismo informativo.

“El gobierno no puede controlar lo que pensamos y el derecho de las audiencias no es un derecho para los ciudadanos, es el derecho que quiere Morena para controlar lo que tú y yo pensamos”.

El diputado afirmó que en la era de la información la ciudadanía debe contrastar las versiones oficiales y mantenerse atenta ante posibles intentos de limitar la crítica pública o condicionar el trabajo de los medios de comunicación.

La discusión nacional se da luego de que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones abrió una consulta pública sobre el anteproyecto de lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias, proceso que permanecerá abierto del 27 de julio al 21 de agosto de 2026.

El Gobierno Federal ha defendido que los lineamientos buscan proteger el derecho de las audiencias a recibir información, distinguir entre opinión e información y fortalecer mecanismos de réplica, mientras que sectores de oposición, medios y especialistas han advertido posibles riesgos para la libertad de expresión.

Chávez sostuvo que cualquier mecanismo de protección de audiencias debe garantizar la independencia editorial de los medios y evitar que el Gobierno intervenga en contenidos informativos o editoriales.

El legislador también cuestionó las conferencias matutinas del Gobierno Federal, al señalar que desde ese espacio se emiten señalamientos sin que, a su juicio, exista un derecho de réplica efectivo para las personas aludidas.

El coordinador panista llamó a defender la libertad de expresión y la pluralidad informativa, al considerar que una democracia requiere medios libres, ciudadanía informada y límites claros frente a cualquier intento de control gubernamental.

El posicionamiento de Chávez se suma a las críticas de distintos actores políticos y organizaciones civiles que han colocado la regulación de derechos de audiencias como uno de los temas centrales del debate público nacional.

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