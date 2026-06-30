Afirma Alma Portillo que presión vecinal obligó a JMAS Parral a restablecer suministro de agua

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La diputada de Movimiento Ciudadano señaló que habitantes de la colonia El Quijote lograron el servicio tras semanas de exigir el cumplimiento de una resolución judicial.

Parral, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local de Movimiento Ciudadano, Alma Portillo, aseguró que la presión ejercida por vecinos de la colonia El Quijote obligó a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Parral a restablecer el suministro de agua potable, luego de varias semanas de incumplimientos.

La legisladora recordó que, según dijo, el director de la JMAS había comprometido públicamente garantizar el servicio al menos dos días por semana para las familias del sector, compromiso que, afirmó, no fue respetado.

“Lo que ocurrió este fin de semana demuestra que cuando las familias se organizan y defienden sus derechos, las autoridades no tienen más opción que responder.”

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Portillo sostuvo que la dependencia incumplió incluso una resolución judicial derivada de un amparo promovido por habitantes de la colonia, quienes, señaló, contaron con su acompañamiento jurídico y político.

La diputada afirmó que, una vez restablecido el servicio, personal de la JMAS acudió a los domicilios para revisar tinacos, abrir llaves y tomar evidencia fotográfica de la llegada del agua, con el propósito de acreditar el cumplimiento de la resolución judicial.

“Si pudieron demostrar que sí eran capaces de llevar agua cuando la ciudadanía elevó la voz y cuando un juez los obligó, queda claro que el problema nunca fue la imposibilidad, sino la falta de voluntad.”

La legisladora anunció que mantendrá un seguimiento permanente junto con los vecinos para verificar la continuidad del suministro, además de extender este acompañamiento a otras colonias de Parral que enfrentan problemas de desabasto.

Finalmente, reiteró que continuará impulsando acciones sociales, jurídicas e institucionales para exigir que la JMAS garantice el acceso al agua potable a las familias del municipio.