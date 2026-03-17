Propone diputado Jorge Soto eliminar multas por daños causados por baches

Publicidad - LB2 -

La iniciativa busca que automovilistas no sean sancionados por fallas en vialidades.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado del PAN, Jorge Soto, presentó una iniciativa para evitar que automovilistas sean infraccionados cuando sufran daños o incidentes provocados por baches o desperfectos en las calles que no estén debidamente señalizados.

La propuesta plantea que los conductores no sean sancionados cuando el incidente derive directamente de deficiencias en la infraestructura vial, como hundimientos o malas condiciones del pavimento.

El objetivo es que los ciudadanos no sean castigados por situaciones que no provocaron.

- Publicidad - HP1

El legislador explicó que actualmente existen casos en los que, además de los daños al vehículo, los conductores deben enfrentar multas o procesos administrativos, aun cuando no hayan incurrido en una falta.

La iniciativa también contempla que la autoridad de tránsito acuda al lugar del incidente para elaborar un reporte, en el que se documenten las condiciones de la vialidad y los daños ocasionados.

Este documento serviría como respaldo para que las personas afectadas puedan realizar reclamaciones ante aseguradoras o instancias correspondientes, en caso de daños materiales.

Soto señaló que la propuesta busca establecer criterios más claros sobre la responsabilidad en este tipo de incidentes, diferenciando entre errores del conductor y fallas en la infraestructura urbana.

El planteamiento se enmarca en la discusión sobre el estado de las vialidades en el estado y la necesidad de garantizar condiciones más seguras para los automovilistas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.