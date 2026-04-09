Propone diputada reforzar protección a menores frente a violencia en el hogar

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La iniciativa plantea cambios constitucionales y penales para endurecer sanciones y priorizar el bienestar infantil.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada del PAN, Nancy “La China” Frías, presentó una iniciativa para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes frente al maltrato dentro del hogar, mediante reformas a la Constitución estatal y al Código Penal de Chihuahua.

La propuesta busca que las autoridades actúen con mayor firmeza ante casos de violencia familiar, especialmente cuando las víctimas sean menores de edad, priorizando su estabilidad emocional y desarrollo integral.

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Entre los cambios planteados se encuentra la incorporación de una protección reforzada en la Constitución local, así como el incremento de sanciones cuando el maltrato derive en lesiones físicas o se presente de manera reiterada.

“El hogar debe ser el lugar más seguro para una niña o un niño, y cuando no lo es, el Estado tiene que protegerlos mejor”

La legisladora explicó que la iniciativa responde a una realidad en la que una parte importante de la violencia contra menores ocurre dentro del entorno familiar, lo que exige una respuesta más contundente por parte del Estado.

Asimismo, aclaró que la propuesta no crea nuevos delitos, sino que fortalece el marco legal existente para reconocer la gravedad de la violencia infantil y facilitar la intervención oportuna de las autoridades.

El objetivo es dotar a las instituciones de mayores herramientas legales para prevenir, atender y sancionar el maltrato, en un tema que impacta directamente en el bienestar y desarrollo de la niñez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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