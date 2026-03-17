Propone diputada Herminia Gómez ajustes laborales para personas con discapacidad en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

La iniciativa busca horarios flexibles y reconocimiento a cuidadores en centros de trabajo.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local de Morena, Herminia Gómez Carrasco, presentó una iniciativa para garantizar ajustes laborales en favor de personas con discapacidad y sus cuidadores, mediante reformas a leyes estatales en la materia.

La propuesta plantea modificaciones a la Ley para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad y a la Ley para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, con el objetivo de fortalecer el marco jurídico en el estado.

- Publicidad - HP1

Entre los principales puntos, se contempla la incorporación del concepto de persona cuidadora dentro de ambas legislaciones, así como la obligación de promover condiciones laborales más flexibles.

La iniciativa plantea que los ajustes laborales no deben considerarse privilegios, sino medidas de justicia social e igualdad sustantiva.

El proyecto incluye la implementación de horarios adaptables, permisos programados y esquemas de trabajo híbrido, siempre que la naturaleza del empleo lo permita, para facilitar la conciliación entre el trabajo y las responsabilidades de cuidado.

La legisladora argumentó que esta propuesta responde a la realidad de familias que enfrentan condiciones de cuidado permanente, particularmente en casos de niñas, niños y adolescentes con discapacidad o personas con necesidades especiales.

Asimismo, señaló que estas medidas permitirían reducir brechas de desigualdad de género, al tiempo que favorecerían la permanencia de cuidadores en el mercado laboral y el desarrollo integral de las personas con discapacidad.

Gómez Carrasco indicó que con esta iniciativa Chihuahua podría avanzar en la protección de derechos humanos, al promover un equilibrio entre la vida laboral y las tareas de cuidado en contextos de atención prioritaria.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.