Pronostica Protección Civil lluvias fuertes en el norte de Chihuahua

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Las precipitaciones podrían afectar a Juárez, Ahumada, Ascensión y Janos, con riesgo de inundaciones repentinas

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que durante la tarde de este martes se esperan lluvias de fuertes a puntualmente muy fuertes en distintas zonas del norte del estado.

De acuerdo con la dependencia, estas condiciones meteorológicas son resultado de la interacción de un frente frío ubicado en la frontera norte, inestabilidad atmosférica, un canal de baja presión y el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico.

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El pronóstico contempla lluvias de moderadas a puntualmente fuertes en las regiones norte y noroeste, principalmente en los municipios de Juárez, Ahumada, Ascensión y Janos.

También se prevén precipitaciones dispersas a moderadas, acompañadas de chubascos, en los municipios de Guadalupe y Práxedis G. Guerrero, por lo que las autoridades llamaron a extremar precauciones.

La CEPC advirtió que, debido a la intensidad de las lluvias, existe posibilidad de inundaciones repentinas y crecidas de cuerpos de agua en la región norte del estado.

Ante este escenario, la dependencia exhortó a la ciudadanía a evitar cruzar arroyos, cauces o zonas inundadas, así como mantenerse atenta a los avisos oficiales durante el desarrollo de las condiciones meteorológicas.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, ráfagas de viento y posible caída de granizo, lo que incrementa el riesgo para automovilistas y peatones en zonas urbanas y carreteras.

Adicionalmente, se prevén vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas superiores a los 35 kilómetros por hora en algunas zonas del norte, incluidos los municipios de Ahumada y Guadalupe.

Protección Civil recomendó transitar con precaución por carreteras y vialidades propensas a encharcamientos, además de evitar permanecer cerca de estructuras ligeras, árboles o anuncios que pudieran representar riesgo por el viento.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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