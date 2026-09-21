Sostiene Maru Campos reuniones con autoridades federales en Ciudad de México

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La gobernadora informó encuentros en Gobernación y Seguridad federal para dar seguimiento a temas de Chihuahua

Ciudad de México (ADN/Staff) – La gobernadora Maru Campos informó que sostuvo reuniones con autoridades del Gobierno Federal en la Ciudad de México, como parte de una agenda de trabajo relacionada con temas de interés para Chihuahua.

A través de un mensaje, la mandataria estatal señaló que durante la mañana acudió a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, además de adelantar que continuaría con más encuentros durante la tarde.

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Campos agradeció al Gobierno Federal y a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por abrir espacios de diálogo institucional, al señalar que estos encuentros representan apoyo para el estado.

“Agradecerle al Gobierno Federal, a la presidenta Claudia Sheinbaum por abrirnos estas puertas, que no significan más que un apoyo para el Estado de Chihuahua”.

La gobernadora indicó que su administración mantendrá el trabajo de coordinación con instancias federales para atender temas relacionados con la entidad.

En su mensaje, Campos sostuvo que el objetivo es continuar dando resultados para Chihuahua y mantener la defensa de los intereses del estado y de sus habitantes.

“Sigamos trabajando para dar resultados para Chihuahua y seguir defendiendo lo que es nuestro, lo que es de los chihuahuenses”.

La mandataria no detalló los temas específicos abordados durante los encuentros, ni los acuerdos alcanzados con las dependencias federales.

Las reuniones se realizaron en el contexto de la agenda institucional que el Gobierno del Estado mantiene con autoridades federales en materia de gobernabilidad, seguridad y atención a asuntos prioritarios para Chihuahua.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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