Prevé Protección Civil llegada del primer frente frío al norte de Chihuahua

Publicidad - LB2 -

El fenómeno podría generar descenso de temperatura, viento fuerte y lluvias en distintas regiones del estado

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este martes se aproximará a la frontera norte el primer frente frío de la temporada invernal 2026-2027, lo que favorecerá un refrescamiento de las temperaturas en municipios del norte de Chihuahua.

De acuerdo con la dependencia, el paso del sistema frontal también podría ocasionar viento fuerte en municipios fronterizos, por lo que llamó a la población a tomar medidas preventivas ante los cambios en las condiciones meteorológicas.

- Publicidad - HP1

La CEPC indicó que, además del frente frío, el monzón mexicano mantiene efectos sobre el noroeste del país, lo que generará lluvias moderadas a puntualmente fuertes en municipios de la zona serrana.

Las precipitaciones más relevantes se esperan en Moris, Ocampo, Uruachi, Chínipas, Guazapares, Morelos y Guadalupe y Calvo, donde podrían registrarse lluvias de moderadas a fuertes.

También se prevén lluvias dispersas a moderadas con chubascos en Janos, Madera, Temósachic, Guerrero, Maguarichi, Bocoyna, Carichí, Urique, Batopilas, Guachochi, Balleza, Nonoava, San Francisco de Borja, Saucillo, Satevó, Valle de Zaragoza, Rosario, El Tule y San Francisco del Oro.

La dependencia advirtió que estas precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, fuertes ráfagas de viento y posible caída de granizo, por lo que recomendó mantenerse atento a los avisos oficiales.

Para este martes se pronostican lluvias de 50.1 a 75 milímetros en Jiménez, Camargo y La Cruz, así como de 25.1 a 50 milímetros en las zonas norte, centro y sureste del estado.

En el resto de la entidad se esperan precipitaciones dispersas a moderadas con chubascos, posibles tormentas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo en algunos puntos.

La Coordinación Estatal de Protección Civil exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones ante cambios bruscos de temperatura, conducir con cuidado en tramos carreteros, evitar cruzar ríos, arroyos o zonas con encharcamientos severos y mantenerse informada mediante canales oficiales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.