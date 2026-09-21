Invita Desarrollo Rural a participar en DIGAL 2026 en Delicias

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El encuentro ganadero lechero se realizará del 23 al 25 de septiembre y espera más de mil 200 asistentes

Delicias, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Desarrollo Rural invitó a productores, especialistas y personas vinculadas con el sector agropecuario a participar en el encuentro del Día Internacional del Ganadero Lechero 2026, que se llevará a cabo del 23 al 25 de septiembre en Delicias.

El jefe de Agroindustria de la dependencia, Alejandro Galicia Arias, señaló que DIGAL representa un espacio para la capacitación, innovación y promoción de una de las actividades productivas de mayor relevancia para Chihuahua.

“Es un evento que representa a una industria que genera un importante valor económico”.

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Galicia Arias destacó que la cadena lechera no solo se limita a la producción de leche, sino que también genera productos de valor agregado, demanda insumos y detona otros negocios y empleos en la región.

Por su parte, el presidente de DIGAL, Óscar Márquez Cadena, explicó que el encuentro tiene como objetivo instruir a productores y equipos de trabajo mediante talleres, conferencias e intercambio de tecnologías aplicadas a la industria lechera.

En esta edición se espera la participación de más de mil 200 asistentes y más de 100 patrocinadores, quienes compartirán experiencias, servicios y productos en una superficie de exposición de 5 mil metros cuadrados.

El programa contempla conferencias sobre producción, genética, alimentación, crianza de becerras, manejo del ganado y tecnologías aplicadas a los sistemas de producción lechera.

Además, el encuentro incluirá espacios de exposición y convivencia para fortalecer la vinculación entre productores, especialistas, empresas y actores relacionados con la actividad agropecuaria.

La Secretaría de Desarrollo Rural señaló que las personas interesadas pueden consultar más información sobre el evento en el sitio oficial de DIGAL.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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