Reúne Estado a más de 500 personas en Corredor de las Salsas

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La segunda edición reconoció recetas familiares y propuestas gastronómicas de distintos sectores de Ciudad Juárez

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Más de 500 personas participaron en la segunda edición del Corredor de las Salsas, organizado por el Gobierno del Estado a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común.

El encuentro se realizó como un espacio para reconocer sabores, recetas y conocimientos gastronómicos que forman parte de la tradición familiar en Ciudad Juárez.

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Durante la actividad, las y los participantes presentaron distintas propuestas de salsas, que fueron evaluadas por un jurado integrado por representantes de la escuela gastronómica Blue Chefs, la creadora de contenido Fannys y parte del equipo de Soy Juárez.

Tras la evaluación, el primer lugar fue para Esperanza Valadez Ruiz, con su salsa Rojo Fuego Cambray; el segundo lugar fue para Esperanza Domínguez, con Salsa Macha; y el tercer lugar para Martha Montoya Macías, con Salsa de Repollo.

La iniciativa surgió dentro de los Consejos Comunitarios, donde anteriormente se realizaban concursos internos de salsas entre vecinas y vecinos de distintos sectores.

De acuerdo con la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, la participación generada en esas dinámicas permitió llevar el concurso a un formato de mayor alcance y reunir a familias juarenses en un evento comunitario.

El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Jesús Carrillo, destacó la importancia de impulsar encuentros que fortalezcan la convivencia, la participación ciudadana y el reconocimiento de las tradiciones gastronómicas locales.

Por su parte, la subsecretaria Austria Galindo señaló que el Corredor de las Salsas muestra cómo una actividad nacida desde los Consejos Comunitarios puede crecer hasta convertirse en un punto de encuentro para cientos de personas en Ciudad Juárez.

El Gobierno del Estado informó que este tipo de actividades forman parte de las acciones orientadas a fortalecer la convivencia comunitaria y promover espacios de participación para las familias.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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