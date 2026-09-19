Confirma Maru Campos reunión privada con Claudia Sheinbaum en Ciudad Juárez

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La gobernadora señaló que el encuentro permitió revisar temas de seguridad y comunicación entre ambos gobiernos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora Maru Campos informó que sostuvo una reunión privada con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante la visita de la mandataria federal a Ciudad Juárez.

La mandataria estatal señaló que previamente envió una carta a la presidenta de la República para solicitar un encuentro en el que pudieran abordarse temas relevantes para Chihuahua.

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De acuerdo con Campos, la reunión era necesaria para ambos gobiernos, luego de meses de diferencias en torno a las acciones implementadas en materia de seguridad desde la administración estatal.

“Nos hablamos y escuchamos con mucha franqueza y con firmeza”, expresó la gobernadora.

Campos indicó que durante el encuentro ambas reconocieron la necesidad de mejorar los canales de comunicación institucional, sin que ello implique renunciar a las convicciones o posiciones que cada gobierno sostiene.

La gobernadora afirmó que su administración mantendrá su actuación dentro del marco de la ley y continuará con las acciones de combate al crimen organizado en Chihuahua.

“Le confirmé que mi Gobierno seguirá respetando la ley, combatiendo con toda la fuerza y todas las capacidades al crimen organizado”, señaló.

El mensaje fue difundido después de la reunión entre ambas mandatarias, en un contexto de atención pública sobre la relación entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal en temas de seguridad y coordinación institucional.

Campos cerró su posicionamiento al reiterar que su gobierno continuará defendiendo a Chihuahua y señaló que habrá nuevos acercamientos posteriormente.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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