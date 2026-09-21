Arranca Estado repavimentación de la calle 21 de Marzo en Juárez

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La obra forma parte del programa En tu Colonia, Cuenta Conmigo y busca mejorar la movilidad en la colonia Melchor Ocampo

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado inició la repavimentación de la calle 21 de Marzo, en la colonia Melchor Ocampo, como parte de las acciones de mejoramiento urbano y movilidad en Ciudad Juárez.

Los trabajos son ejecutados a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y se desarrollan en el tramo comprendido entre la avenida Adolfo López Mateos y la calle General Porfirio Díaz.

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La intervención contempla fresado, bacheo superficial y profundo, riego de liga, renivelación y colocación de carpeta asfáltica, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación en el sector.

Además, el proyecto incluye la renivelación de pozos de visita y cajas de válvulas, así como pintura de guarniciones, líneas divisorias y pasos peatonales.

Carlos Ortiz, representante de la Oficina de la Gubernatura en Ciudad Juárez, informó que esta es la segunda calle repavimentada dentro del programa “En tu Colonia, Cuenta Conmigo”.

El funcionario explicó que dicho programa contempla acciones de bacheo, mejoramiento de parques, espacios públicos y escuelas en distintas colonias de la frontera.

De acuerdo con Ortiz, para este conjunto de obras se prevé una inversión de más de 100 millones de pesos, que incluye la intervención de 37 calles en igual número de colonias de Ciudad Juárez.

Entre las colonias que serán beneficiadas se encuentran Ex Hipódromo, El Dorado, Reforma, Burócrata, La Joya, Tres Fresnos, Residencial San Mateo y La Rosaleda, además de otros sectores incluidos en el programa estatal.

El Gobierno del Estado señaló que estas obras forman parte de las acciones para atender infraestructura vial en colonias de Ciudad Juárez y fortalecer la movilidad en zonas habitacionales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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