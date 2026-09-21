Refuerza JMAS drenaje en la calle Acolhuas por temporada de lluvias

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Cuadrillas trabajan con maquinaria pesada y equipos Vactor para mejorar la salida de agua en la colonia Aztecas

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez realiza trabajos en la calle Acolhuas, entre Quiches y Chamulas, en la colonia Aztecas, con el objetivo de reforzar el funcionamiento del drenaje y facilitar la salida de agua durante las lluvias registradas en la ciudad.

Paola Moreno, directora de Operación de la JMAS, informó que en esta zona el organismo ya había realizado trabajos previos para mejorar el drenaje, mediante la instalación de una tubería de mayor capacidad.

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La funcionaria explicó que se colocó una tubería de 15 pulgadas, diseñada para recibir una mayor cantidad de agua residual proveniente de las viviendas del sector.

Sin embargo, señaló que la zona corresponde a un arroyo natural, por lo que durante lluvias fuertes el agua busca salida y arrastra tierra, basura y otros materiales que llegan hasta la calle Acolhuas y terminan entrando a la tubería.

“Hay que entender que esta tubería está hecha para llevar el agua que usamos en nuestras casas, la del baño, la regadera, cuando lavamos los trastes o la ropa y no está hecha para recibir toda el agua que baja cuando tenemos una lluvia fuerte”.

Moreno indicó que cuando llega demasiada agua de golpe, acompañada de tierra y basura, la tubería se llena rápidamente y puede presentar daños o afectaciones en su funcionamiento.

Ante esta situación, la JMAS desplegó cuadrillas, maquinaria pesada y dos equipos Vactor, con personal que permanecerá trabajando durante el día y la noche para atender el problema lo más pronto posible.

La directora de Operación precisó que, aunque el manejo del agua de lluvia no corresponde directamente a la Junta de Agua y Saneamiento, el organismo busca apoyar a los vecinos con una solución que permita desfogar el agua acumulada en la calle.

“Vamos a abrir para reparar las tuberías, pero también queremos apoyar con el agua de lluvia, vamos a colocar una alcantarilla en el centro de la calle, con una rejilla que ayude a detener la basura y evite que entre al drenaje”.

La funcionaria destacó que los trabajos se realizarán con rapidez debido al pronóstico de nuevas lluvias en los próximos días, por lo que el personal operativo se mantendrá en la zona hasta concluir las acciones necesarias.

La JMAS reiteró su compromiso de mantenerse cercana a las familias juarenses y atender de manera oportuna situaciones que puedan afectar a vecinos, especialmente durante la temporada de lluvias.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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