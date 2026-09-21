Entrará en vigor regulación de celulares en escuelas el 3 de noviembre

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La medida aplicará de forma diferenciada para educación básica, media superior y superior, informó Claudia Sheinbaum

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que a partir del 3 de noviembre de 2026 entrará en vigor la regulación del uso de celulares en escuelas del país, como parte de una estrategia orientada al desarrollo de habilidades cognitivas de niñas, niños y jóvenes.

La mandataria federal informó que la medida fue acordada con gobernadoras y gobernadores, además de considerar una consulta realizada con docentes de distintos niveles educativos, en la que se abordó el impacto del uso de dispositivos digitales durante la jornada escolar.

“El objetivo es recuperar la creatividad y evitar este uso indiscriminado de las pantallas que, particularmente vinculado con las redes sociales, puede tener impactos muy negativos”.

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De acuerdo con el anuncio, la regulación establece que en educación básica no se deberá utilizar el celular durante la jornada escolar, incluyendo clases y recreos, salvo casos de emergencia o situaciones particulares justificadas.

Para educación media superior, el uso de celulares se permitirá bajo criterios de uso responsable y seguro, con limitaciones definidas por cada institución, mientras que en educación superior se fomentará también el uso responsable de dispositivos digitales.

Sheinbaum Pardo detalló que las medidas serán publicadas este martes 22 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación y que, durante los siguientes 30 días, se realizarán asambleas informativas en las escuelas para explicar el contenido del acuerdo antes de su implementación.

“A partir del 3 de noviembre ya no podrá utilizarse como una herramienta educativa en la escuela la pantalla, ni tampoco en el recreo”.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que en la consulta realizada a docentes, el 81 por ciento manifestó estar a favor de regular el uso de celulares en los planteles escolares.

El funcionario federal señaló que estas disposiciones buscan fortalecer la atención, el contacto humano, la convivencia escolar y el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Durante la conferencia matutina, el Gobierno de México también presentó datos del Sistema Educativo Nacional, entre ellos una matrícula de 34.1 millones de estudiantes, 2.2 millones de docentes y 263.6 mil escuelas en el país.

Asimismo, se informó que al cierre de 2026 se proyecta llegar a 20.1 millones de becarios, además de mantener programas como La Escuela es Nuestra, la entrega de libros de la Nueva Escuela Mexicana y la ampliación de espacios en educación media superior y superior.

El Gobierno federal sostuvo que la regulación del uso de celulares forma parte de una política educativa más amplia, enfocada en garantizar el acceso a la educación, reducir el abandono escolar por motivos económicos y fortalecer los aprendizajes dentro de las aulas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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