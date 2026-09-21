Renuncia Alejandro Jiménez al PAN tras polémica por asistir al informe de Sheinbaum

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El regidor anunció su salida de Acción Nacional después de que la dirigencia estatal anticipó un proceso de expulsión por su presencia en el acto presidencial.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Alejandro Alberto Jiménez Vargas presentó este domingo 21 de septiembre su renuncia al Partido Acción Nacional (PAN), dos días después de acudir al informe regional de la presidenta Claudia Sheinbaum en la Plaza de la Mexicanidad y tras el enfrentamiento público que ese hecho provocó con la dirigencia estatal del partido.

Jiménez Vargas, quien llegó al Cabildo de Ciudad Juárez bajo las siglas de Acción Nacional, dio a conocer su decisión mediante una publicación en redes sociales, donde aseguró que con su renuncia cerraba una etapa importante de su vida y agradeció lo vivido y aprendido dentro del partido.

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“Hoy 21 de septiembre del año 2026, presenté mi renuncia al Partido Acción Nacional, cierro una etapa importante en mi vida y siempre agradecido con lo vivido y aprendido”, publicó.

La salida ocurre después de que Jiménez Vargas participó el 19 de septiembre en el informe de Sheinbaum en Ciudad Juárez, donde fue ubicado entre los asistentes al acto encabezado por la presidenta de México. Su presencia generó inconformidad dentro del PAN y abrió públicamente una disputa con la dirigencia estatal.

Un día después, la presidenta estatal de Acción Nacional, Daniela Álvarez, anunció que comenzaría el procedimiento interno para solicitar su expulsión, al acusarlo de mantener cercanía y compromisos políticos con Morena. La dirigente pidió además retirarlo de espacios internos de comunicación del partido por considerar que existía una pérdida de confianza.

Jiménez Vargas respondió entonces exigiendo la renuncia de Daniela Álvarez a la dirigencia estatal, al sostener que su asistencia al evento presidencial correspondía a sus responsabilidades como integrante del Ayuntamiento y no implicaba participación en un acto partidista de Morena. También cuestionó públicamente la estrategia política de la dirigencia panista.

La controversia escaló así en menos de 48 horas: de la presencia del regidor en el informe presidencial se pasó al anuncio de un procedimiento de expulsión, posteriormente al intercambio de señalamientos con la dirigencia estatal y finalmente a la decisión de Jiménez Vargas de separarse voluntariamente de Acción Nacional.

En su mensaje de despedida, el edil recurrió a una frase atribuida al histórico dirigente panista Carlos Castillo Peraza para describir su decisión de emprender una nueva etapa política de manera independiente.

“No me propongo dejar la mar, pero en los muelles del puerto en que ahora estoy he decidido emprender lo que suele llamarse la ruta en solitario”.

La renuncia modifica la relación política de Jiménez Vargas con el partido bajo cuyas siglas llegó al Ayuntamiento de Ciudad Juárez, aunque hasta el momento el regidor no ha anunciado públicamente su incorporación a otra fuerza política ni ha precisado si permanecerá como edil independiente.