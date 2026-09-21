Capacita Estado a más de 400 docentes para fortalecer enseñanza del inglés

Publicidad - LB2 -

La estrategia incluye posgrado y diplomados para mejorar competencias pedagógicas y dominio del idioma en docentes de Chihuahua

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Agenda Estatal de Inglés, impulsa una estrategia integral de capacitación y profesionalización dirigida a 406 docentes de Educación Básica, Media Superior y Superior.

El objetivo es fortalecer el dominio del idioma inglés entre estudiantes de Chihuahua, mediante la mejora de las competencias lingüísticas y pedagógicas de quienes tienen a su cargo la enseñanza de esta materia.

- Publicidad - HP1

La estrategia inició con un diagnóstico previo para identificar el nivel de dominio del idioma de las y los docentes, con base en los parámetros del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

A partir de los resultados, se diseñaron rutas de capacitación acordes con las necesidades detectadas, divididas en dos vertientes: una orientada a fortalecer herramientas pedagógicas para la enseñanza del inglés y otra enfocada en elevar el dominio del idioma.

Como parte de la primera vertiente, arrancó el Posgrado de Especialidad en la Enseñanza del Inglés, impartido por el Centro de Investigación y Docencia durante dos semestres, con clases los sábados.

En este programa participan 90 profesoras y profesores que ya cuentan con un nivel avanzado, con el propósito de profundizar sus conocimientos lingüísticos e incorporar nuevas herramientas y metodologías pedagógicas para su aplicación en el aula.

La segunda vertiente está dirigida a 316 docentes, quienes cursan diplomados para avanzar hacia niveles superiores del Marco Común Europeo de Referencia. Estas capacitaciones iniciaron el 5 de septiembre y concluirán el 19 de diciembre de 2026.

El esquema contempla cinco horas semanales de trabajo presencial y tres de actividades complementarias, con la colaboración de la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

La UACH capacita de forma presencial a 141 docentes en sedes de Chihuahua, Delicias, Parral y Cuauhtémoc, mientras que la UACJ atiende a 175 profesores de Ciudad Juárez y ofrece capacitación virtual a docentes del resto del estado.

La estrategia es impulsada por la Secretaría de Educación y Deporte, la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico y Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua A.C., en coordinación con el sector empresarial.

El Gobierno del Estado señaló que el fortalecimiento de las habilidades docentes busca contribuir a que las nuevas generaciones adquieran competencias clave para acceder a mejores oportunidades académicas y laborales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.