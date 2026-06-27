Atiende Obras Públicas espacios públicos en Parajes del Valle con programa Juárez Amanece Limpio

Publicidad - LB2 -

Personal municipal retiró varias toneladas de basura, realizó bacheo y promovió la participación ciudadana en labores de limpieza.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff).– La Dirección General de Obras Públicas llevó a cabo una jornada de limpieza y rehabilitación de espacios públicos en la colonia Parajes del Valle como parte del programa Juárez Amanece Limpio, con el objetivo de recuperar áreas comunes y mejorar las condiciones urbanas del sector.

Durante la intervención, cuadrillas de la dependencia retiraron varias toneladas de basura acumulada en un espacio público que había permanecido en condiciones de abandono, además de realizar acciones de limpieza que se desarrollaron a lo largo de la semana.

- Publicidad - HP1

“Estamos aquí en este espacio, prácticamente recuperándolo, estaba lleno de basura, ya van varias toneladas que se sacan, hemos estado trabajando durante la semana esperemos culminar el día de hoy”, señaló Daniel González, titular de la Dirección General de Obras Públicas.

Como parte de la jornada también se efectuaron trabajos de bacheo en calles de la zona, con el propósito de mejorar la movilidad y atender los hoyancos que representaban un riesgo para los automovilistas y vecinos.

La actividad contó además con la participación de habitantes de Parajes del Valle, quienes acudieron al sitio para depositar llantas en desuso, muebles y otros tiliches en los contenedores instalados por el Municipio, contribuyendo a retirar residuos de la vía pública y de sus viviendas.

“También se hicieron trabajos de bacheo en el área, con el propósito de mejorar las vialidades tapando los hoyancos que se encontraban en la zona”, agregó el funcionario.

Las autoridades municipales informaron que el programa Juárez Amanece Limpio busca fortalecer la recuperación de espacios públicos mediante jornadas integrales de limpieza, mantenimiento urbano y colaboración con la ciudadanía en distintos sectores de Ciudad Juárez.

Atiende Obras Públicas espacios públicos en Parajes del Valle con programa Juárez Amanece Limpio

Personal municipal retiró varias toneladas de basura, realizó bacheo y promovió la participación ciudadana en labores de limpieza.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff).– La Dirección General de Obras Públicas llevó a cabo una jornada de limpieza y rehabilitación de espacios públicos en la colonia Parajes del Valle como parte del programa Juárez Amanece Limpio, con el objetivo de recuperar áreas comunes y mejorar las condiciones urbanas del sector.

Durante la intervención, cuadrillas de la dependencia retiraron varias toneladas de basura acumulada en un espacio público que había permanecido en condiciones de abandono, además de realizar acciones de limpieza que se desarrollaron a lo largo de la semana.

“Estamos aquí en este espacio, prácticamente recuperándolo, estaba lleno de basura, ya van varias toneladas que se sacan, hemos estado trabajando durante la semana esperemos culminar el día de hoy”, señaló Daniel González, titular de la Dirección General de Obras Públicas.

Como parte de la jornada también se efectuaron trabajos de bacheo en calles de la zona, con el propósito de mejorar la movilidad y atender los hoyancos que representaban un riesgo para los automovilistas y vecinos.

La actividad contó además con la participación de habitantes de Parajes del Valle, quienes acudieron al sitio para depositar llantas en desuso, muebles y otros tiliches en los contenedores instalados por el Municipio, contribuyendo a retirar residuos de la vía pública y de sus viviendas.

“También se hicieron trabajos de bacheo en el área, con el propósito de mejorar las vialidades tapando los hoyancos que se encontraban en la zona”, agregó el funcionario.

Las autoridades municipales informaron que el programa Juárez Amanece Limpio busca fortalecer la recuperación de espacios públicos mediante jornadas integrales de limpieza, mantenimiento urbano y colaboración con la ciudadanía en distintos sectores de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.