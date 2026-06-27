Advierte Protección Civil por temperaturas de hasta 38 grados en Ciudad Juárez

El pronóstico mantiene ambiente caluroso durante el fin de semana, con ligera probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas.
Ciudad Juárez (ADN/Staff).– La Dirección General de Protección Civil del Municipio emitió una advertencia preventiva por altas temperaturas para este sábado, luego de que el pronóstico prevé una temperatura máxima de 38 grados centígrados, por lo que exhortó a la población a extremar precauciones para evitar afectaciones a la salud.
Durante el día se espera un ambiente mayormente soleado, con vientos de entre 5 y 25 kilómetros por hora y rachas de 26 a 32 kilómetros por hora. Además, existe una probabilidad de precipitación de entre 1 y 20 por ciento.
Para la noche, el pronóstico indica una temperatura mínima de 25 grados centígrados, cielo mayormente nublado, vientos de 5 a 25 kilómetros por hora y rachas de hasta 35 kilómetros por hora. Protección Civil informó que existe una ligera posibilidad de tormentas eléctricas, con una probabilidad de lluvia de entre 5 y 20 por ciento.
Las condiciones de calor persistirán durante los próximos dos días, ya que para el domingo se prevé una temperatura máxima de 37 grados y mínima de 24, con cielo mayormente soleado, rachas de viento de hasta 35 kilómetros por hora y una probabilidad de lluvia de entre 2 y 5 por ciento.
Para el lunes se mantiene un pronóstico similar, con temperaturas máximas de 37 grados y mínimas de 24, cielo mayormente soleado, vientos de 5 a 25 kilómetros por hora, rachas de hasta 33 kilómetros por hora y una probabilidad de precipitación de entre 1 y 8 por ciento.
“Ante estas condiciones, se recomienda evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado, utilizar ropa ligera y de colores claros, así como poner especial atención en niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas para prevenir golpes de calor y otras afectaciones derivadas de las altas temperaturas”, indicó la Dirección General de Protección Civil.
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