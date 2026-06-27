Invita Limpia a utilizar los Puntos Limpios para desechar tiliches en cuatro colonias

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Los contenedores permanecerán disponibles durante el fin de semana como parte del programa Juárez Amanece Limpio.

Ciudad Juárez (ADN/Staff).– La Dirección de Limpia instaló contenedores en distintos sectores de la ciudad para facilitar a la población la disposición adecuada de tiliches y objetos en desuso, como parte del programa Punto Limpio a tu Colonia, que este fin de semana opera de manera paralela a las jornadas de Juárez Amanece Limpio.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que los contenedores fueron colocados en zonas donde se desarrollan las actividades de limpieza urbana, con el propósito de reforzar la recolección de residuos voluminosos y contribuir a la prevención de tiraderos clandestinos.

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Los Puntos Limpios se encuentran en las calles Bahía de Kino y Sierra Tarahumara, en la colonia Las Montañas; Descubrimiento y Salvárcar, en Praderas de Oriente; Valle Grande Oriente y Valle de los Reyes, en Parajes del Valle; y en la calle Encino, entre Durango y Pino Verde, en la colonia Colinas del Sol.

“Estamos trabajando ya en el cierre de la quinta jornada de Juárez Amanece Limpio y como lo hemos hecho en las ediciones anteriores, aprovechamos el fin de semana para reforzar el trabajo de las dependencias participantes mediante la instalación de Puntos Limpios y la operación de camiones de caja abierta para continuar con el servicio de destilichadero”, explicó Solís Kanahan.

Los contenedores grises con logotipos del Municipio reciben colchones, llantas, tapetes, alfombras, ropa, juguetes viejos, muebles y otros artículos que ya no tienen utilidad en los hogares, con el objetivo de mantener espacios públicos más limpios y seguros.

El funcionario invitó a los habitantes de las colonias beneficiadas a utilizar el servicio de manera responsable y recordó que está prohibido depositar tierra, escombro, residuos peligrosos o desechos provenientes de desponchadoras, a fin de garantizar el correcto funcionamiento del programa.

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