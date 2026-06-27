Participa Héctor Ortiz Orpinel en jornada de rehabilitación con “Juárez Amanece Limpio”

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El alcalde encabezó labores de pintura, limpieza y mejoramiento de un parque sobre la avenida Henequén junto con personal municipal.

Ciudad Juárez (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal, Héctor Ortiz Orpinel, encabezó este sábado una jornada de rehabilitación de un parque ubicado sobre la avenida Henequén, como parte del programa “Juárez Amanece Limpio”, iniciativa enfocada en el mejoramiento de espacios públicos y la imagen urbana.

Durante las actividades, el alcalde participó en labores de pintura dentro del parque, mientras que trabajadores de diversas dependencias municipales realizaron acciones de barrido, retiro de escombro, limpieza de vialidades y mantenimiento del entorno.

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“El objetivo es mejorar la imagen urbana y ofrecer espacios dignos para las familias que habitan en esta zona de la ciudad”, señaló Ortiz Orpinel.

El programa contempla intervenciones integrales en parques, calles y áreas comunes, con el propósito de recuperar espacios públicos y contribuir a su conservación mediante trabajos coordinados entre distintas áreas del Gobierno Municipal.

El presidente municipal indicó que estas acciones también buscan fortalecer la atención a las necesidades de las colonias a través del trabajo conjunto de las dependencias involucradas en las jornadas de limpieza y rehabilitación.

“Con la participación ciudadana refrendamos el compromiso de mantener una ciudad más limpia, ordenada y con mejores condiciones para todos los juarenses”, concluyó el alcalde.

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