Lleva Municipio jornada de Juárez Amanece Limpio a 10 colonias

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La quinta intervención arrancó en Praderas del Oriente y suma 50 colonias atendidas con acciones de limpieza urbana.

Ciudad Juárez (ADN/Staff).– El Gobierno Municipal realizó este sábado una jornada simultánea de limpieza en 10 colonias de Ciudad Juárez, como parte del programa Juárez Amanece Limpio, con arranque en el fraccionamiento Praderas del Oriente.

Durante el evento, el presidente municipal, Héctor Ortiz Orpinel, reconoció la participación de trabajadores municipales, dependencias y vecinos en las labores de rehabilitación urbana, al señalar que estas acciones buscan recuperar espacios públicos y mejorar las condiciones de convivencia en las colonias.

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“Lo que estamos haciendo es transformar nuestras colonias y cambiar la manera en que vivimos nuestros espacios públicos. Cuando recuperamos un parque o una cancha, también recuperamos lugares para que nuestras niñas, niños y jóvenes convivan de forma segura”, expresó.

El director general de Servicios Públicos, César Alberto Tapia Martínez, informó que con esta quinta jornada el programa suma 50 colonias intervenidas, a partir de solicitudes realizadas por ciudadanos ante Atención Ciudadana y la Dirección General de Servicios Públicos.

De acuerdo con el balance municipal, hasta ahora se han intervenido 41 diques, instalado 17 contenedores en puntos limpios, atendido más de 16 parques, retirado más de 12 mil 500 toneladas de tierra de arrastre, basura y tiliches, eliminado grafiti en más de 17 mil metros cuadrados y recolectado más de 23 mil llantas.

Tapia Martínez señaló que la meta de la administración municipal es intervenir 100 colonias durante el año, con un ritmo de trabajo proyectado de 10 colonias por mes.

En representación de los vecinos, Raquel Murillo agradeció la rehabilitación del parque y la cancha del sector, espacios utilizados diariamente por familias de Praderas del Oriente, y solicitó la instalación de alumbrado público y topes para reforzar la seguridad en la zona.

En la jornada participaron las direcciones de Limpia, Atención Ciudadana, Desarrollo Económico, Asentamientos Humanos y Servicios Públicos, además de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y vecinos del sector, quienes realizaron labores de limpieza, retiro de tiliches, llantas, tierra de arrastre y mejoramiento de espacios públicos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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