Promueve Jorge Soto recuperación de terreno en Cerro Grande

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Vecinos pidieron limpiar un predio usado como tiradero y avanzar en su posible transformación como área verde comunitaria

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Vecinos del sector Cerro Grande solicitaron al diputado local Jorge Soto acompañamiento para recuperar un terreno que actualmente acumula basura y que podría ser intervenido para convertirlo en un área verde para la comunidad.

Durante el encuentro, habitantes de la zona plantearon la necesidad de limpiar el predio y evitar que continúe siendo utilizado como tiradero, por lo que pidieron gestionar una solución que permita mejorar las condiciones del espacio público.

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Soto señaló que el primer paso será revisar la situación jurídica y la propiedad del terreno, debido a que una intervención sin resolver ese punto podría limitarse a una limpieza temporal y derivar nuevamente en acumulación de basura.

“Podemos conseguir una limpieza relativamente rápido, pero si después lo vuelven a ensuciar no habremos resuelto el problema. Primero hay que revisar la propiedad y, a partir de ahí, ver qué mejoras podemos impulsar junto con los vecinos”, explicó.

El legislador local indicó que su función en este tipo de asuntos consiste principalmente en gestionar ante las autoridades competentes y dar seguimiento a las solicitudes ciudadanas, con el objetivo de identificar qué acciones son viables para la recuperación del espacio.

Durante la reunión, Soto también presentó Hecho en Chihuahua A.C., asociación civil enfocada en promover el orgullo chihuahuense mediante la participación ciudadana, el cuidado de la comunidad y la corresponsabilidad vecinal.

De acuerdo con el planteamiento expuesto ante los vecinos, la organización parte de la idea de que el sentido de pertenencia puede incentivar acciones comunitarias como mantener limpios los espacios comunes, plantar árboles, respetar a los vecinos y participar en soluciones para la colonia.

“Mi compromiso es meterme al tema hasta encontrar una solución o hasta saber exactamente qué se puede y qué no se puede hacer. Vamos a empezar por conocer la situación del terreno y, junto con ustedes, buscar la ruta para recuperarlo”, concluyó.

La propuesta vecinal contempla avanzar primero en la revisión legal del terreno y, posteriormente, definir una ruta de trabajo que permita limpiar el espacio, mantenerlo en mejores condiciones y evaluar su posible transformación como área verde.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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