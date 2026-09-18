Realiza Congreso del Estado tercera baja documental institucional

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La eliminación ordenada incluye 7 mil 25 expedientes contenidos en 105 cajas que serán recicladas.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Congreso del Estado realizó su tercera baja documental institucional, como parte de los procedimientos de organización, conservación, valoración y disposición de archivos generados en el ejercicio de sus funciones públicas.

La diputada Joceline Vega Vargas, presidenta del Congreso del Estado, y la directora de Archivos, Isela Martínez Andazola, firmaron el acta mediante la cual se decreta la ejecución de esta tercera baja documental.

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El procedimiento fue realizado en coordinación con el Grupo Interdisciplinario de Archivos del Poder Legislativo, presidido por Martínez Andazola, conforme a la normativa vigente en materia archivística.

De acuerdo con la institución, una baja documental consiste en determinar el destino final de documentos que ya cumplieron su ciclo de vida institucional, de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Archivos y la Ley de Archivos para el Estado de Chihuahua.

El Congreso informó que el proceso busca garantizar una disposición ordenada de los documentos, sin afectar los derechos de acceso a la información ni los criterios de conservación establecidos por la ley.

Entre los materiales incluidos se encuentran copias de juicios de amparo traducidas en 7 mil 25 expedientes, contenidos en 105 cajas, con un peso estimado de mil 680 kilogramos.

Los documentos corresponden a una temporalidad de 2017 a 2022 y, de acuerdo con el Congreso del Estado, todo el material será enviado a reciclaje.

“Este acto no debe entenderse únicamente como la conclusión de un procedimiento administrativo”.

La diputada Joceline Vega Vargas señaló que el procedimiento representa una muestra del compromiso institucional con la adecuada organización, conservación, valoración y disposición de los documentos públicos.

Por su parte, Isela Martínez Andazola indicó que esta es la tercera ocasión en que se realiza este ejercicio y afirmó que continuará efectuándose conforme a los procedimientos establecidos para la gestión documental del Congreso.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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