Comparte José Luis Villalobos avances legislativos con Mesa del Gerónimos

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El diputado local presentó parte de los resultados de su segundo año de trabajo en el Congreso del Estado.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado local José Luis Villalobos se reunió con integrantes de la Mesa del Gerónimos, un espacio que desde hace más de tres décadas congrega a personas vinculadas con distintos momentos de la vida política y pública de Chihuahua.

Durante el encuentro, el legislador presentó parte de los resultados de su segundo año de trabajo en el Congreso del Estado, como antesala al informe legislativo que rendirá en los próximos días.

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La reunión también permitió abrir un espacio de diálogo con los asistentes, quienes plantearon preguntas, inquietudes y comentarios sobre el trabajo que se realiza desde el Poder Legislativo.

El encuentro, encabezado por Ramiro Alvídrez Díaz, se desarrolló como una conversación abierta en torno a temas de la realidad estatal, la labor legislativa y diversos asuntos que forman parte de la agenda pública de Chihuahua.

Villalobos expuso iniciativas, gestiones y acciones impulsadas durante el último año, además de responder a los planteamientos de los asistentes.

Los integrantes de la Mesa del Gerónimos compartieron observaciones a partir de su experiencia y participación en diferentes etapas de la vida pública del estado.

El diputado destacó que este tipo de encuentros permiten salir del formato tradicional de un informe y generar una conversación directa con personas que conocen de cerca la dinámica política y social de Chihuahua.

Asimismo, señaló que estos espacios permiten recoger propuestas, cuestionamientos y perspectivas ciudadanas sobre el trabajo legislativo y los temas públicos de la entidad.

El segundo informe legislativo de José Luis Villalobos se llevará a cabo el próximo 25 de septiembre, a las 6:00 de la tarde, en el Museo Semilla, en la ciudad de Chihuahua.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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