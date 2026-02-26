Prevé Protección Civil temperaturas superiores a 30 grados en varias regiones de Chihuahua

Publicidad - LB2 -

Advierten rachas de viento mayores a 45 km/h y contrastes térmicos en la Sierra Tarahumara.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que en las próximas horas se registrará un incremento notable en las temperaturas en distintas regiones del estado de Chihuahua, con máximas que superarán los 30 grados centígrados.

Para este jueves 26 se pronostica ambiente caluroso por la tarde, cielo despejado y ausencia de lluvias. Las ráfagas de viento podrían superar los 45 kilómetros por hora en municipios del norte y noreste como Ahumada y Coyame. Se esperan temperaturas máximas de 29°C en Chihuahua y Ciudad Juárez, 32°C en Ojinaga y hasta 37°C en Chínipas.

El viernes 27 continuará la influencia del frente frío número 38, lo que generará mañanas frías y tardes cálidas. Los vientos podrían superar los 45 km/h en Cusihuiriachi y alcanzar más de 35 km/h en municipios como Guerrero, Carichí y Guachochi.

Para esa jornada se estiman máximas de 30°C en Chihuahua y 33°C en Ojinaga, mientras que en la Sierra Tarahumara las mínimas podrían descender hasta los 2°C, manteniéndose el contraste térmico característico de la región.

El sábado 28 persistirá un patrón similar, con mañanas frías, tardes calurosas y cielo mayormente despejado. Las ráfagas de viento rebasarán los 45 km/h en Juárez, Ascensión, Janos y Cuauhtémoc. Las temperaturas alcanzarán 32°C en Chihuahua, 34°C en Ojinaga y 36°C en Chínipas.

Las CEPC recomiendan a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada a los rayos del sol entre las 10:00 y las 16:00 horas, utilizar ropa ligera y de colores claros, aplicar bloqueador solar y proteger a niños y adultos mayores.

Las autoridades estatales exhortaron a la población a tomar precauciones ante el aumento de temperaturas y las rachas de viento, especialmente en zonas del norte y la región serrana, donde se mantienen variaciones térmicas significativas.

