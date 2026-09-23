Presentará José Luis Villalobos segundo informe legislativo en Chihuahua

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El diputado local informará sobre iniciativas, decretos y proyectos impulsados durante sus dos años de trabajo legislativo.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado local José Luis Villalobos García presentará su Segundo Informe Legislativo el próximo viernes 25 de septiembre, a las 6:00 de la tarde, en el Museo Semilla.

El legislador informó que el encuentro tendrá como propósito rendir cuentas a la ciudadanía sobre las iniciativas, resultados y proyectos impulsados durante sus dos años de trabajo en el Congreso del Estado.

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Durante el informe, Villalobos García dará a conocer los principales resultados de su participación en la LXVIII Legislatura, entre ellos 72 iniciativas presentadas en dos años, de las cuales 30 corresponden al segundo año legislativo.

De acuerdo con la información difundida, durante este último periodo se presentaron 26 iniciativas con carácter de decreto y cuatro proposiciones con carácter de punto de acuerdo.

El diputado también informará sobre 32 iniciativas publicadas en el Periódico Oficial del Estado, así como ocho decretos publicados durante el último año.

Villalobos García expondrá avances de una agenda legislativa construida a partir del diálogo con la ciudadanía y enfocada en temas como turismo, salud, educación, juventud, niñez, seguridad e igualdad.

Entre los proyectos que serán presentados se encuentra la reforma integral a la Ley de Turismo, elaborada mediante seis foros regionales, además de acciones relacionadas con la atención temprana del Trastorno del Espectro Autista.

También se incluirán temas como la Cartilla del Neurodesarrollo Infantil, el tamizaje para detección oportuna, programas de orientación vocacional y medidas orientadas a garantizar una educación inclusiva.

El informe contemplará además propuestas vinculadas con la recuperación de espacios públicos, el desarrollo de juventudes rurales, la capacitación en derechos de niñas, niños y adolescentes, así como la protección laboral de mujeres policías durante el embarazo.

El Segundo Informe Legislativo será presentado como un ejercicio de rendición de cuentas para compartir con las familias chihuahuenses los avances del trabajo realizado y el impacto de las propuestas promovidas desde el Congreso del Estado.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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