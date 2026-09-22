Propone Xóchitl Contreras reforzar protección penal para menores víctimas de violencia sexual

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La iniciativa busca ampliar la protección a adolescentes de 14 a 17 años cuando exista abuso de poder, autoridad o confianza

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada Xóchitl Contreras presentó una iniciativa para fortalecer el Código Penal del Estado de Chihuahua en materia de delitos sexuales contra personas menores de edad, con el objetivo de cerrar vacíos legales que puedan dejar a niñas, niños y adolescentes con una protección penal diferenciada.

La propuesta plantea que ninguna víctima menor de 18 años quede fuera de una protección reforzada, especialmente en casos donde exista una relación de superioridad, confianza, autoridad, parentesco o subordinación utilizada para vulnerar a una persona adolescente.

“No podemos permitir que la edad de una víctima determine cuánto vale su protección. En Chihuahua queremos una ley que le diga a cada niña, niño y adolescente: no estás solo, te creemos, te protegemos y el Estado va a actuar”, afirmó la legisladora.

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De acuerdo con la exposición de motivos, la legislación vigente establece diferencias en la protección penal para determinados delitos sexuales entre menores de 14 años y adolescentes de 14 a 17 años. La iniciativa busca cerrar esa brecha cuando el delito ocurra en contextos de abuso de poder o subordinación.

La propuesta cita cifras de la Fiscalía General del Estado, según las cuales entre enero de 2020 y marzo de 2026 se abrieron 8 mil 150 carpetas de investigación por abuso sexual y 5 mil 484 por violación en perjuicio de personas menores de edad, además de más de 11 mil carpetas por violencia familiar en agravio de menores.

Contreras señaló que las cifras reflejan una problemática que requiere herramientas legales más amplias y una respuesta institucional centrada en el interés superior de la niñez y la adolescencia.

“No estamos hablando solamente de estadísticas. Estamos hablando de niñas, niños, adolescentes y familias que necesitan saber que las instituciones están de su lado. Nuestra obligación es construir herramientas legales que respondan a esa realidad”, señaló.

La iniciativa contempla ampliar la protección penal reforzada para víctimas menores de 18 años, incrementar determinadas penas cuando los delitos sean cometidos contra menores de 14 años y establecer disposiciones relacionadas con beneficios procesales y circunstancias agravantes cuando las víctimas sean menores de edad.

La legisladora sostuvo que la propuesta no busca criminalizar la adolescencia, sino atender los casos en los que una relación de poder, autoridad, confianza o parentesco sea utilizada para vulnerar a una persona adolescente.

Finalmente, Contreras llamó a las y los integrantes del Congreso de Chihuahua a analizar la iniciativa con responsabilidad y con una visión centrada en la protección de niñas, niños y adolescentes, al considerar que el fortalecimiento del marco jurídico estatal debe mantenerse como una prioridad legislativa.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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