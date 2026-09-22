Propone Leticia Ortega fortalecer atención a víctimas por delito de acecho

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La diputada planteó capacitar a personal ministerial y policial para investigar conductas presenciales y digitales.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada Leticia Ortega Máynez presentó ante el Congreso del Estado un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General del Estado a implementar mecanismos de capacitación, atención, investigación y protección relacionados con el delito de acecho.

La legisladora señaló que la reciente incorporación de esta conducta al Código Penal de Chihuahua representa un avance normativo, pero consideró necesario que las instituciones cuenten con herramientas operativas para aplicarla de manera efectiva.

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El planteamiento busca que personal ministerial y policial sea capacitado para identificar, investigar y acreditar conductas de acecho, tanto en su modalidad presencial como digital.

Entre las conductas señaladas se encuentran la vigilancia constante, persecución, seguimiento reiterado, búsqueda insistente de contacto no consentido y otras acciones que puedan alterar la libertad o seguridad de las víctimas.

Ortega Máynez indicó que el acecho suele desarrollarse de manera progresiva, mediante hechos que de forma aislada pueden minimizarse, pero que en conjunto pueden revelar un patrón de persecución, intimidación o control.

La diputada consideró indispensable que las autoridades sepan identificar estos patrones, preservar evidencia y valorar de manera integral las circunstancias de cada denuncia.

El punto de acuerdo también propone que la Fiscalía revise y, en su caso, actualice sus protocolos para la recepción de denuncias, valoración de riesgos, preservación de evidencia y atención a víctimas.

La legisladora planteó que estos mecanismos deben aplicarse con respeto a los derechos humanos, el debido proceso y la perspectiva de género cuando corresponda.

Ortega Máynez también llamó a reconocer las nuevas formas digitales de acecho, en las que redes sociales, aplicaciones de mensajería y dispositivos electrónicos pueden ser utilizados para ejercer vigilancia, control o contacto persistente no consentido.

“La protección de las víctimas no puede depender de que exista una agresión física. La autoridad debe tener capacidad para identificar el riesgo y actuar dentro del marco de la ley antes de que la violencia escale”, plantea la propuesta.

El exhorto solicita además a la Fiscalía difundir información accesible sobre las conductas que pueden constituir el delito de acecho, los canales para denunciarlas y los mecanismos de atención y protección disponibles.

La propuesta plantea que la creación del delito debe acompañarse de condiciones institucionales para garantizar denuncia, atención y protección efectiva, con el fin de traducir la reforma legal en acceso real a la justicia para las víctimas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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