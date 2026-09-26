Presenta José Luis Villalobos Segundo Informe Legislativo en Chihuahua

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Reporta 72 iniciativas impulsadas y atención a más de 5 mil personas desde su oficina de enlace.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado José Luis Villalobos García presentó su Segundo Informe Legislativo en la Sala Da Vinci del Museo Semilla, donde expuso los resultados de dos años de trabajo en el Congreso del Estado y llamó a mantener una política cercana a la ciudadanía.

Ante legisladores y representantes del PRI, Villalobos informó que durante el periodo reportado ha impulsado 72 iniciativas, de las cuales 30 corresponden al segundo año legislativo, y sostuvo que varias de sus propuestas surgieron del contacto directo con habitantes de colonias y comunidades.

“Mi prioridad no ha sido ocupar un espacio en tribuna, sino asegurar que esa tribuna le sirva a la gente”, expresó.

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Entre los resultados expuestos, el legislador destacó la reforma integral a la Ley de Turismo del Estado, construida a partir de seis foros regionales, con modificaciones a 41 artículos y la incorporación de nueve capítulos nuevos.

Villalobos también presentó avances relacionados con tres iniciativas en materia de neurodivergencia, derivadas de experiencias compartidas por madres y padres de familia. Dichas propuestas buscan fortalecer la detección temprana, crear una Cartilla del Neurodesarrollo Infantil y ampliar los apoyos para estudiantes neurodivergentes.

En materia de gestión social, reportó que su oficina de enlace ha atendido a más de 5 mil personas y entregado más de 2 mil apoyos en especie, además de promover propuestas vinculadas con juventudes, personas mayores, sostenibilidad, cultura y movilidad.

Durante el encuentro, el diputado recibió muestras de apoyo de actores políticos locales y nacionales, entre ellos Arturo Medina, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado; Alejandro Domínguez, diputado federal y dirigente estatal del PRI; Karina Olivas, presidenta del DIF Municipal; Omar García Loria, del Instituto de Formación Política Jesús Reyes Heroles; y Guillermo Valencia, diputado federal por Michoacán.

Al cierre de su informe, Villalobos agradeció a las familias que le han compartido sus historias y reiteró su compromiso con Chihuahua.

“Aquí nací, aquí crecí, aquí está mi pasado, aquí está mi presente y aquí siempre va a estar mi futuro”, afirmó.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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