Critica Alfredo Chávez la llamada “Ley Antimemes” y advierte riesgos para la libertad de expresión

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El coordinador de la bancada del PAN en el Congreso estatal sostuvo que la reforma podría limitar la crítica, la parodia y los memes dirigidos a funcionarios públicos.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, criticó la denominada “Ley Antimemes” y afirmó que la propuesta representa un retroceso en materia de libertad de expresión, al considerar que podría restringir las expresiones críticas de la ciudadanía hacia quienes ejercen cargos públicos.

El legislador panista señaló que, desde su perspectiva, las modificaciones realizadas al dictamen no eliminan el riesgo de que la norma alcance a ciudadanos que utilizan memes, parodias o comentarios críticos para cuestionar a actores políticos o decisiones gubernamentales.

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“Con Ley Anti Memes Morena demuestra temor por la parodia y la crítica, por eso quiere callar a la gente”.

Chávez también cuestionó la postura del senador Javier Corral y sostuvo que este tipo de iniciativas reflejan, en su opinión, una falta de tolerancia hacia las voces críticas. Asimismo, aseguró que continuará expresando públicamente sus posicionamientos, aun cuando enfrente denuncias o procedimientos legales derivados de sus declaraciones.

El coordinador parlamentario indicó que el debate trasciende el ámbito de los partidos políticos, al considerar que cualquier ciudadano que manifieste inconformidad con un funcionario o una decisión de gobierno podría verse afectado si se establecen restricciones sobre expresiones como los memes o las parodias.

“No nos van a callar”.

Finalmente, Chávez afirmó que mantendrá sus señalamientos públicos sobre los asuntos que considere de interés, incluidos aquellos relacionados con presuntos vínculos entre actores políticos y el crimen organizado, y reiteró que su postura busca evitar que las disposiciones legales sean utilizadas para limitar la crítica política y ciudadana.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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