Presenta Rosana Díaz Ley Vico para endurecer penas por crueldad animal

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La iniciativa plantea sanciones de hasta 15 años de prisión cuando la agresión sea contra animales de servicio.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada Rosana Díaz Reyes presentó ante el Pleno del Congreso del Estado la iniciativa denominada Ley Vico, con la que se propone reformar el Código Penal de Chihuahua para endurecer las sanciones por maltrato y crueldad animal.

La propuesta, suscrita también por el diputado Octavio Javier Borunda Quevedo, integrante del Partido Verde Ecologista de México, busca incorporar una protección especial para los animales de servicio, entre ellos los que realizan tareas de seguridad pública, búsqueda, rescate, protección civil, asistencia y atención de emergencias.

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La iniciativa toma su nombre de Vico, perro del grupo K-9 de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua, que murió el 6 de febrero de 2026 tras ser atacado con un machete durante la atención de un reporte de violencia familiar en la zona de El Fresno, en la capital del estado.

De acuerdo con la exposición de la iniciativa, Vico tenía 9 años de edad y 6 de servicio. Cuatro días después de su muerte fue despedido con guardia de honor, pase de lista y salvas, como reconocimiento a su labor dentro de la corporación municipal.

“Vico protegió a los chihuahuenses durante años. Hoy nos corresponde hacer que la ley también proteja a quienes sirven, rescatan y salvan vidas”.

La reforma plantea que cuando un delito se cometa contra un animal de servicio, la pena aumente en dos terceras partes, además de un incremento adicional de una mitad cuando la agresión busque impedir su trabajo o se cometa como represalia por haberlo realizado.

Bajo ese esquema, la muerte de un animal de servicio podría alcanzar hasta 10 años de prisión, y hasta 15 años cuando se acredite que la agresión ocurrió como represalia por las funciones desempeñadas por el animal.

La propuesta también plantea elevar la sanción por la muerte de un animal, que actualmente va de 6 meses a 2 años de prisión, para establecer una pena mínima de 5 años. En el caso de lesiones graves, se propone una sanción de 2 a 5 años, incorporando supuestos como la mutilación y la pérdida permanente de una función.

Cuando la muerte sea provocada mediante tortura, extrema brutalidad, envenenamiento, quemaduras, asfixia o cualquier método que prolongue la agonía, la pena iría de 5 a 10 años de prisión, mientras que el techo de las multas pasaría de 250 a 1,500 Unidades de Medida y Actualización.

La iniciativa incluye siete agravantes, entre ellas que los hechos ocurran a la vista de niñas, niños o adolescentes, o que se les utilice para cometer actos de crueldad animal.

Como parte de la justificación, la legisladora expuso cifras de impunidad en el país, al señalar que entre 2019 y 2021 se abrieron 3 mil 339 carpetas de investigación por maltrato animal, de las cuales 168 llegaron a proceso y solo 24 concluyeron en sentencia.

En el caso de Chihuahua, indicó que la Fiscalía General del Estado atendió 585 denuncias entre enero de 2022 y febrero de 2025, de las cuales 280 correspondieron a Ciudad Juárez.

“La Ley Vico busca que la crueldad animal tenga consecuencias proporcionales a su gravedad. Protegerlos también habla de la sociedad que queremos construir”.

La propuesta será turnada para su análisis legislativo, donde se revisarán las reformas planteadas al marco penal estatal en materia de delitos contra animales de compañía y animales de servicio.

Con información de El Diario de Chihuahua

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