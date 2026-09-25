Llama Jael Argüelles a mujeres de Juárez a defender espacios conquistados

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La diputada presentó en la frontera la convocatoria al Parlamento de Mujeres 2026, previsto para noviembre.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local de Morena y presidenta de la Comisión de Feminicidios, Jael Argüelles Díaz, presentó en Ciudad Juárez la convocatoria al Parlamento de Mujeres 2026 y llamó a fortalecer la participación femenina en los espacios públicos y de decisión.

Durante su mensaje, la legisladora señaló que los derechos que hoy ejercen las mujeres son resultado de procesos históricos impulsados por generaciones que abrieron camino en distintos ámbitos de la vida social, política y económica del país.

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Argüelles Díaz recordó que en 2026 se cumplen 73 años del reconocimiento constitucional del derecho de las mujeres mexicanas a votar y ser votadas, así como 71 años de su primera participación en una elección federal.

La diputada destacó avances como el acceso de las mujeres a la propiedad, a cuentas bancarias, a la educación, a la toma de decisiones sobre sus proyectos de vida y a la participación en cargos públicos.

“Los espacios que hemos ganado no están garantizados. Por eso, mujeres: sigamos participando, levantando la voz y ocupando los espacios que también nos pertenecen”.

Argüelles Díaz señaló que la participación política de las mujeres debe mantenerse y ampliarse, al considerar que los avances en derechos pueden enfrentar riesgos ante cambios políticos, sociales o institucionales.

Desde Ciudad Juárez, la legisladora también se refirió a la situación de violencia contra las mujeres en Chihuahua y afirmó que el estado enfrenta indicadores relevantes en feminicidio, violación y llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia.

Ante ese contexto, convocó a mujeres de distintas regiones del estado a participar en el Parlamento de Mujeres 2026, un espacio diseñado para presentar propuestas legislativas y llevar planteamientos ciudadanos a tribuna.

La convocatoria está dirigida a universitarias, jefas de familia, mujeres de pueblos originarios, mujeres trans, trabajadoras, mujeres vinculadas a partidos políticos y mujeres sin militancia partidista.

La sesión se realizará en noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Las participantes recibirán una placa conmemorativa y un estímulo de 3 mil pesos.

Argüelles Díaz llamó a las mujeres de Ciudad Juárez y de Chihuahua a informarse, participar en política y ejercer sus derechos, como parte de una agenda orientada a mantener los espacios alcanzados y promover nuevas propuestas para las siguientes generaciones.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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