Continúa el suspenso: definición de Morena en Chihuahua apunta al lunes

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Andrea Chávez dijo a A Diario Network (ADN) que “la cosa es la semana entrante”, mientras fuentes consultadas ubican el desenlace del proceso el próximo lunes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La definición de la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Chihuahua apunta ahora al próximo lunes, de acuerdo con información obtenida por A Diario Network, mientras los aspirantes han recibido señales distintas sobre el momento en que se dará a conocer el resultado.

La expectativa durante las últimas horas se concentró en este jueves, luego de que dos de los participantes en el proceso se trasladaron a la Ciudad de México y de que Luis Carlos “Capi” Arrieta Lavenant difundiera públicamente un video desde un avión en el que aseguró que viajaba para conocer quién sería designado coordinador.

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Sin embargo, Andrea Chávez, senadora con licencia y una de las cuatro personas registradas en el proceso, dio a ADN una versión distinta sobre los tiempos de la decisión.

“Gracias por el mensaje, La cosa es la semana entrante”, respondió Chávez a este medio.

A esa respuesta se suma información recibida posteriormente por ADN que ubica el próximo lunes como la fecha probable para conocer la definición, aunque hasta ahora Morena no ha emitido públicamente una convocatoria que establezca día y hora para anunciar el resultado.

Arrieta Lavenant, por su parte, señaló en comunicación con ADN que existe hermetismo y que no cuenta con información adicional. Su mensaje público previo, sin embargo, mostró que se trasladó a la capital del país bajo la expectativa de conocer la resolución del proceso.

Cruz Pérez Cuéllar también respondió al mensaje enviado por ADN, quien se limitó a agradecer el gesto, mientras que un video difundido por un tercero lo mostró abordando un avión con destino a la Ciudad de México.

En el caso de Martín Chaparro Payán, no hubo posibilidad de contacto por este medio y tampoco se localizó contenido reciente en sus canales públicos que permita confirmar su ubicación o agenda durante este jueves.

Los cuatro —Andrea Chávez, Cruz Pérez Cuéllar, Martín Chaparro y Luis Carlos Arrieta— fueron registrados desde junio como aspirantes a encabezar la coordinación estatal en Chihuahua. En las últimas horas, distintos medios reportaron traslados hacia la Ciudad de México ante la expectativa de una resolución próxima.

El escenario deja, por ahora, una diferencia entre las expectativas generadas alrededor de este jueves y la información más reciente obtenida por ADN, que coloca el desenlace en la próxima semana y, específicamente, el lunes como la fecha que comienza a mencionarse entre personas cercanas al proceso.

Morena no había difundido hasta este jueves una comunicación oficial que confirmara el calendario definitivo, por lo que la fecha del lunes permanece como una versión en proceso de confirmación y no como una convocatoria formal del partido.