    enero 16, 2026 | 15:08
    Presenta Gobierno del Estado calendario turístico 2026 de Guachochi en Ciudad Juárez

    POR Redacción ADN / Agencias
    El programa incluye más de 21 eventos culturales, deportivos y sociales para fortalecer el turismo regional en la Sierra Tarahumara.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, presentó en Ciudad Juárez el Calendario de Eventos Turísticos 2026 del municipio de Guachochi, el cual contempla más de 21 actividades deportivas, culturales y sociales a lo largo del año, con el objetivo de impulsar la economía regional y promover los atractivos de la Sierra Tarahumara.

    Durante la presentación, el representante de la Secretaría de Turismo en la Zona Norte, Jorge Chávez, destacó que este tipo de eventos permiten fortalecer la identidad regional y preservar las tradiciones, además de generar derrama económica en las comunidades anfitrionas.

    “Los eventos turísticos fortalecen la identidad regional, promueven las tradiciones y contribuyen al desarrollo turístico de Chihuahua”.

    El calendario iniciará el 20 de febrero con la Degustación de la Trucha, que reunirá a más de 40 productores locales, con la finalidad de incentivar el consumo y la valoración de la gastronomía regional. Posteriormente, el 1 de marzo se realizará Píntate con causa, seguido del Paseo Ciclista el 8 de marzo, y el Festival de la Trucha los días 28 y 29 de marzo.

    Dentro de las actividades culturales más representativas se encuentra la Semana Santa Rarámuri, que se desarrollará del 29 de marzo al 5 de abril, mientras que del 29 de abril al 10 de mayo se celebrará la Feria de Guachochi, uno de los eventos más emblemáticos del municipio, con artistas de talla internacional y una amplia oferta cultural y recreativa.

    En mayo, el calendario contempla la Cabalgata Nonoava–Guachochi (2 al 5), las Clásicas Tarahumaras en autos (22 y 23) y el evento Tropa Biker 649 (29 y 30). Para junio, se desarrollarán la Expo Ganadera (3 al 7) y el Reto Rarámuri de Ciclismo MTB (5 y 6).

    El periodo de verano concentrará algunas de las actividades de mayor proyección turística, como el Ultramaratón de los Cañones XXIX (2 al 5 de julio), además de eventos de turismo de aventura y motor en julio y agosto, entre los que destacan Tarahumara Extremo 4×4, Ruta Tarahumara VIP Off Road y el Concurso de Arte Popular de la Sierra Tarahumara.

    Finalmente, el calendario cerrará con actividades tradicionales como la Cabalgata Tónachi en septiembre, la Cabalgata Rosa en octubre y la Cabalgata Guachochi–Nonoava el 20 de diciembre, consolidando a Guachochi como uno de los principales polos turísticos del estado.

