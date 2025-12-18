Movil - LB1A -
    diciembre 18, 2025 | 16:21
    Presenta Congreso de Chihuahua informe del Primer Periodo del Segundo Año Legislativo

    POR Redacción ADN / Agencias
    El presidente Guillermo Ramírez destacó avances en productividad, consensos y fortalecimiento institucional

    Ciudad de Chihuahua (ADN/Staff) – El presidente del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, Guillermo Ramírez Gutiérrez, presentó el informe de actividades correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

    Durante su mensaje ante las y los legisladores, el diputado subrayó que el documento refleja el trabajo colectivo de una Legislatura activa, responsable y comprometida con el estado, basada en el diálogo, el respeto institucional y la construcción de acuerdos en favor de la ciudadanía.

    “Somos una Legislatura que está marcando rumbo y dejando precedentes; el compromiso es claro, continuar fortaleciendo al Poder Legislativo como un pilar de estabilidad, legalidad y justicia para las familias chihuahuenses”.

    En el periodo informado se realizaron 35 sesiones plenarias, de las cuales siete fueron de carácter solemne, además de dar trámite a 389 asuntos legislativos presentados por diputadas y diputados, ayuntamientos, poderes del Estado y del Congreso de la Unión, conforme a los procedimientos normativos vigentes.

    Asimismo, se aprobaron 126 decretos y 71 acuerdos, lo que, de acuerdo con el informe, da cuenta de una agenda legislativa enfocada en temas prioritarios como educación, protección de niñas, niños y adolescentes, derechos de las mujeres, acceso al agua para consumo humano, protección civil, atención a personas adultas mayores y la consolidación de una cultura de paz y legalidad.

    Ramírez Gutiérrez destacó también las reformas orientadas al fortalecimiento institucional, la transparencia, el control interno y el adecuado funcionamiento de los organismos públicos, así como los acuerdos mediante los cuales el Congreso fijó posiciones en materias como salud, seguridad, hacienda pública, agua y desarrollo agroalimentario.

    El presidente del Congreso resaltó que el periodo se distinguió por el respeto entre las y los legisladores, privilegiando el diálogo y los consensos por encima de las diferencias ideológicas, además de decisiones calificadas como históricas, entre ellas la toma de protesta de personas juzgadoras y la designación del Auditor Superior del Estado.

    Finalmente, reconoció el trabajo del personal del Congreso y de las áreas administrativas, reiterando su compromiso de conducir los trabajos legislativos con imparcialidad, responsabilidad y visión de Estado. Concluido el periodo ordinario, la Mesa Directiva instaló la Primera Diputación Permanente, la cual acordó celebrar su próxima sesión el 22 de diciembre en la Sala Morelos del edificio legislativo.

