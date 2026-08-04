Prepara PRI denuncia contra aspirantes de Morena por actos anticipados de campaña

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Alex Domínguez señaló que el partido acudirá al INE y, en su caso, solicitará revisar el financiamiento de eventos y propaganda.

Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Alex Domínguez, anunció que el PRI prepara una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral contra aspirantes de Morena a la gubernatura de Chihuahua, por la presunta realización de actos anticipados de campaña.

El también diputado federal explicó que el recurso será elaborado en coordinación con el equipo jurídico del partido y estará sustentado en recorridos, eventos públicos y planteamientos realizados por figuras de Morena que buscan participar en el proceso electoral de 2027.

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“No me refiero solamente a las giras que llevan a cabo y a los eventos que realizan, sino también a la oferta política que están haciendo, ya prometiendo carreteras, hospitales e infraestructura”.

Domínguez consideró que las personas interesadas en obtener la candidatura de Morena al Gobierno del Estado estarían presentando propuestas de carácter electoral mientras su partido desarrolla procesos internos.

El dirigente priista sostuvo que las promesas relacionadas con obras públicas, servicios e infraestructura podrían constituir una oferta política anticipada, por lo que corresponderá a la autoridad electoral determinar si las actividades denunciadas infringen la legislación.

“Lejos de escuchar el reclamo que están recibiendo de las y los chihuahuenses, hacen propuestas claras a cambio de recibir el voto de las y los chihuahuenses en la elección del 27”.

El legislador agregó que, en caso de que el INE determine que los hechos señalados no configuran actos anticipados de campaña, el PRI buscará recurrir a otras instancias para conocer el origen y destino de los recursos empleados.

Domínguez adelantó que podrían solicitar información al Servicio de Administración Tributaria y a la Unidad de Inteligencia Financiera sobre el financiamiento utilizado para lonas, reuniones, traslados y eventos vinculados con las actividades de los aspirantes de Morena.

La eventual denuncia se presentaría en la etapa previa al proceso electoral de 2027, cuando en Chihuahua se renovará la gubernatura, además de otros cargos de elección popular.

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