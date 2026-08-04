Inicia pago de la Beca Rita Cetina para uniformes y útiles escolares en Chihuahua

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Del 3 al 14 de agosto se depositará un apoyo único de 2 mil 500 pesos por estudiante de primaria inscrito en escuelas públicas.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno federal inició la dispersión de pagos de la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria inscritos en escuelas públicas, con un apoyo único de 2 mil 500 pesos destinado a la compra de uniformes y útiles escolares.

La delegada estatal de Programas para el Bienestar, Mayra Chávez Jiménez, informó que los depósitos comenzaron el lunes 3 de agosto y concluirán el viernes 14, conforme a un calendario organizado por la letra inicial del primer apellido del titular de la tarjeta bancaria.

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En el estado de Chihuahua serán beneficiadas 140 mil 850 familias, mediante una inversión social de 438 millones 840 mil pesos. El recurso busca reducir el impacto económico que representa para los hogares la adquisición de materiales y prendas escolares al inicio del ciclo académico.

“Los recursos se traducen en un respaldo directo para la economía de los hogares y en mejores condiciones para que las niñas y los niños continúen sus estudios”.

A escala nacional, el programa contempla llegar a 4 millones 741 mil 487 familias, con una inversión superior a los 14 mil 482 millones de pesos durante este ciclo escolar.

La coordinadora estatal de Becas para el Bienestar, Ishtar Ibarra, señaló que la dependencia realizó la entrega anticipada de tarjetas bancarias para que las familias pudieran disponer del apoyo antes del inicio de clases. Quienes todavía no hayan recogido su tarjeta podrán acudir a la oficina de Becas Bienestar correspondiente a su municipio.

Las tarjetas están registradas a nombre de la madre, el padre o el tutor que realizó la inscripción, por lo que la fecha del depósito se determina con la inicial del primer apellido de esa persona y no con el apellido del estudiante.

Ibarra explicó que, cuando una familia tiene dos o más estudiantes de primaria o secundaria incorporados a los programas de becas, los distintos apoyos pueden concentrarse en la misma cuenta bancaria. Por ello, recomendó revisar periódicamente los depósitos recibidos.

A partir de la fecha asignada, las familias podrán utilizar el recurso mediante el Banco del Bienestar, establecimientos de autoservicio y otras instituciones bancarias habilitadas para realizar operaciones con la tarjeta.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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