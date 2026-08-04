Prevé Morena anunciar en septiembre coordinación estatal de la 4T en Chihuahua

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Cruz Pérez Cuéllar señaló que la dirigencia nacional llamó a mantener la unidad interna y cerrar filas con la Presidenta.

Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Cruz Pérez Cuéllar informó que la dirigencia nacional de Morena prevé dar a conocer a principios de septiembre el resultado del proceso para definir a la persona que encabezará la Coordinación Estatal de Defensa de la Cuarta Transformación en Chihuahua.

El alcalde con licencia explicó que el encuentro con la dirigencia nacional tuvo como propósito reiterar el llamado a cerrar filas con la presidenta de México, mantener la unidad interna y priorizar el proyecto político de la Cuarta Transformación por encima de las aspiraciones personales.

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Pérez Cuéllar señaló que la reunión fue breve y precisó que la Comisión Nacional de Elecciones es la única instancia facultada para conducir el proceso interno, así como para establecer los tiempos y mecanismos de definición en Chihuahua.

El morenista consideró que el proceso en la entidad se desarrolla de manera ordenada, a diferencia de otros estados donde, afirmó, ya se han registrado confrontaciones entre aspirantes a cargos de representación o coordinación política.

Reconoció que dentro de Morena existen distintas expresiones y una competencia interna natural, aunque sostuvo que las diferencias no han derivado en conflictos que pongan en riesgo la cohesión del movimiento en el estado.

De acuerdo con Pérez Cuéllar, la dirigencia nacional informó que la intención es continuar con las siguientes etapas del proceso una vez que concluyan las definiciones de las coordinaciones estatales.

El político juarense reiteró que esperan conocer la resolución correspondiente a Chihuahua durante los primeros días de septiembre, periodo en el que Morena prevé avanzar en la organización interna rumbo a sus próximos objetivos políticos.

La definición de la Coordinación Estatal de Defensa de la Cuarta Transformación forma parte del proceso interno mediante el cual Morena busca ordenar sus liderazgos territoriales, fortalecer su estructura política y mantener unidad entre sus distintos grupos en la entidad.

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