Petistas de Chihuahua respaldarán al aspirante que defina la militancia, afirma América Aguilar Gil

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La diputada local del PT aseguró que la decisión sobre el respaldo en Chihuahua corresponderá a la militancia estatal, pese al anuncio de apoyo nacional a Andrea Chávez.

Chihuahua (ADN/Arturo Hernández) – La diputada local del Partido del Trabajo (PT), América Victoria Aguilar Gil, aseguró que la militancia petista en Chihuahua será la encargada de definir a qué aspirante respaldará para coordinar los Comités de la Cuarta Transformación en la entidad, al marcar distancia del posicionamiento expresado por la dirigencia parlamentaria del partido en la Cámara de Diputados.

La declaración se produjo luego de que el coordinador de la bancada del PT en San Lázaro, Reginaldo Sandoval, informara que el partido acordó respaldar a la senadora de Morena, Andrea Chávez, como aspirante a la candidatura al Gobierno de Chihuahua rumbo al proceso electoral de 2027.

“Respetamos mucho el posicionamiento del coordinador de los diputados a nivel federal, pero sin duda en Chihuahua los petistas son quienes vamos a decidir a quién apoyamos como coordinador de los comités de la Cuarta Transformación”.

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Aguilar Gil sostuvo que la mayoría de los integrantes del PT en el estado ya ha manifestado públicamente su respaldo al alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, quien también busca encabezar el proyecto político de Morena en la entidad.

“La mayoría de nosotros ya hemos puesto esto sobre la mesa y hemos gritado nuestro apoyo hacia Cruz Pérez Cuéllar”.

El posicionamiento de la legisladora local ocurre un día después de que Reginaldo Sandoval justificara el respaldo nacional a Andrea Chávez al señalar que el PT considera que es “tiempo de mujeres” y que la senadora mantiene una mayor cercanía política con ese instituto.

Por otra parte, la diputada federal del PT, Lilia Aguilar, llamó a mantener la unidad entre las fuerzas que integran la Cuarta Transformación en Chihuahua, luego de que el Partido Verde Ecologista de México condicionara su permanencia en la alianza electoral a que Cruz Pérez Cuéllar sea el candidato común.

La legisladora federal advirtió que una eventual ruptura entre Morena, PT y PVEM podría favorecer al PAN en la elección por la gubernatura del estado, por lo que exhortó a privilegiar los acuerdos internos antes de definir la candidatura de la coalición.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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