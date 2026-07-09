Repara JMAS hundimiento en la avenida Rafael Pérez Serna

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El colapso fue provocado por el deterioro de una tubería de drenaje que había concluido su vida útil; dos carriles permanecen cerrados.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) realiza trabajos para reparar un hundimiento registrado en el cruce de la avenida Rafael Pérez Serna y avenida Valle de Juárez, luego de que colapsara un tramo de la red general de drenaje debido al deterioro de la tubería.

Como parte de las labores, dos de los tres carriles de circulación permanecen cerrados, mientras personal del organismo sustituye la infraestructura sanitaria para restablecer el servicio y garantizar la seguridad de quienes transitan por la zona.

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El coordinador del Distrito 5 de Alcantarillado, Enrique Garduño, informó que el hundimiento fue detectado durante las primeras horas de este jueves y que de inmediato se inició el reemplazo de cuatro metros de tubería de concreto de 18 pulgadas de diámetro, la cual será sustituida por tubería de PVC.

“Esta línea lamentablemente llegó al final de su vida útil, lo que provocó el colapso de la tubería y, posteriormente, que el asfalto terminara por hacer un hundimiento”.

Para ejecutar la reparación, la JMAS emplea una unidad tipo vactor para retirar el agua acumulada, además de una retroexcavadora, un camión de volteo y una cuadrilla especializada encargada del reemplazo de la tubería de drenaje.

De manera paralela, personal del Departamento de Agua Potable aprovechó la apertura del pavimento para atender una fuga en dos tomas domiciliarias, las cuales también fueron sustituidas debido al desgaste de la infraestructura.

Una vez concluidos los trabajos en la red sanitaria, el Departamento de Bacheo realizará la reposición de la carpeta asfáltica para restablecer la circulación en la totalidad de los carriles. La JMAS pidió comprensión a la ciudadanía por las afectaciones temporales al tránsito mientras concluyen las labores.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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