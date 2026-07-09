Llama Sheinbaum a sumarse al programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”

Publicidad - LB2 -

La presidenta informó que casi 40 mil armas han sido retiradas de las calles entre canjes voluntarios y decomisos de las fuerzas de seguridad.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo convocó a la población a participar en el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, al afirmar que la construcción de la paz comienza en las familias y que la entrega voluntaria de armas contribuye a prevenir la violencia en el país.

En el marco del Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, la mandataria informó que, al sumar las armas entregadas mediante el programa y las aseguradas en operativos del Gabinete de Seguridad, casi 40 mil armas han sido retiradas de las calles durante la actual administración federal.

“La construcción de la paz comienza en las familias. Si en su hogar hay un arma, entréguenla, no esperen a que una tragedia les recuerde que nunca debió haber estado ahí”.

- Publicidad - HP1

Sheinbaum reiteró que el 75 por ciento de las armas decomisadas en México provienen de Estados Unidos, por lo que insistió en la necesidad de fortalecer la cooperación bilateral para combatir el tráfico ilegal de armamento. Asimismo, señaló que la estrategia de seguridad contempla acciones preventivas como la construcción de escuelas, espacios deportivos, el impulso a la cultura, el deporte y los Programas para el Bienestar.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz” ha permitido recolectar 11 mil 679 armas de fuego, las cuales, sumadas a las más de 28 mil aseguradas en operativos del Gabinete de Seguridad, representan cerca de 40 mil armas fuera de circulación.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, detalló que, del total de armas entregadas de manera voluntaria, 6 mil 404 corresponden a armas cortas, 3 mil 419 a armas largas y mil 856 a granadas, además de aproximadamente 700 mil cartuchos.

“La seguridad y la paz son responsabilidades compartidas”.

Durante el acto, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, informó que continúa el proyecto para transformar armas decomisadas en obras artísticas que serán instaladas en Morelos, Michoacán y Estado de México. Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, destacó que en la capital del país se han retirado mil 800 armas mediante el programa y señaló que la incidencia de homicidios dolosos registró en junio su nivel más bajo de los últimos 15 años.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.