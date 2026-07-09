Desea Andrea Chávez suerte a Cruz Pérez Cuéllar con el PVEM y reafirma respaldo a Morena

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La senadora señaló que su participación rumbo a 2027 será dentro de Morena y expresó confianza en el proceso interno del partido.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La senadora Andrea Chávez Treviño manifestó que continuará su aspiración rumbo a la candidatura de Morena al Gobierno de Chihuahua y reiteró que su proyecto político se mantiene dentro del partido, luego de que la dirigencia nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) expresara su respaldo al alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar.

A través de una publicación en redes sociales, la legisladora fijó su postura sobre el respaldo anunciado por el PVEM y dejó en claro que su participación seguirá dentro de Morena.

“Le deseo mucha suerte a Cruz con el Partido Verde. Yo voy con Morena”.

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Chávez recordó que ha desarrollado su trayectoria política como militante de Morena, donde también ha desempeñado responsabilidades como dirigente y vocera, por lo que reiteró su respaldo al movimiento fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que actualmente encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La senadora afirmó que mantiene su confianza en los procesos internos y en la encuesta mediante la cual Morena definirá la coordinación estatal de la Cuarta Transformación en Chihuahua, de cara al proceso electoral de 2027.

Asimismo, indicó que continuará recorriendo el estado para mantener el contacto con la ciudadanía y fortalecer su proyecto político, al tiempo que señaló que su prioridad es atender las demandas de la población por encima de las definiciones entre fuerzas políticas.

“Respeto las decisiones que tomen otras fuerzas políticas respecto a los perfiles que decidan respaldar”.

La legisladora también agradeció las expresiones de respaldo recibidas por parte de liderazgos de Morena y del Partido del Trabajo (PT), las cuales, afirmó, reflejan la unidad del movimiento en Chihuahua.

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