Toma protesta Alberto Paredes como director ejecutivo de la JMAS Juárez

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Alberto Paredes Arroyo asumió la dirección del organismo tras la aprobación unánime del Consejo de Administración de la JCAS.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Alberto Paredes Arroyo rindió protesta este jueves como nuevo director ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Ciudad Juárez, luego de que su nombramiento fuera aprobado por unanimidad durante la Tercera Sesión Extraordinaria del Consejo de Administración de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS).

El acto protocolario fue encabezado por el presidente del Consejo de Administración de la JCAS, Óscar Ibáñez Hernández, quien señaló que el relevo en la dirección del organismo busca dar continuidad a las acciones y proyectos relacionados con los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en la frontera.

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“En la reunión del consejo el día de ayer de la Junta Central, se nombró por unanimidad al Maestro Paredes como nuevo director de la Junta. La Gobernadora Maru Campos está muy comprometida en darle servicio que necesitan a las y los juarenses y el equipo continúa trabajando”.

Durante su intervención, Ibáñez Hernández destacó la relevancia del trabajo coordinado para mantener la operación del organismo y subrayó que el abastecimiento de agua es un elemento fundamental para el desarrollo económico, social y la calidad de vida de la población juarense.

Por su parte, Alberto Paredes Arroyo agradeció la confianza depositada en su designación y expresó su compromiso de encabezar los esfuerzos del organismo para atender las necesidades de la ciudadanía y fortalecer los servicios que presta la JMAS.

“Va por mi amigo Marco Licón, va por la gobernadora Maru Campos, va por todo el equipo de la Junta de Agua y Saneamiento y, sobre todo, va por Juárez y por las y los juarenses”.

El nombramiento de Paredes forma parte de una serie de cambios aprobados por la JCAS, que durante su sesión extraordinaria también autorizó la designación de nuevos directores ejecutivos para las juntas de agua y saneamiento de los municipios de Cuauhtémoc y Parral.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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