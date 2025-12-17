Permitirá Presupuesto 2026 sostener inversión y crecimiento económico de Chihuahua

Publicidad - LB2 -

Salud, seguridad e infraestructura concentran los principales ejes del gasto estatal aprobado

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Presupuesto de Egresos 2026 del Gobierno del Estado de Chihuahua, aprobado por el Congreso local, asciende a 117 mil 29 millones 456 mil 456 pesos y permitirá mantener la inversión pública, fortalecer los servicios de salud y seguridad, así como sostener la competitividad económica de la entidad, informó la Secretaría de Hacienda estatal.

El titular de la dependencia, José de Jesús Granillo Vázquez, agradeció a las y los legisladores el análisis del Paquete Económico y reconoció que, durante el proceso, se expresaron inquietudes por parte de algunos sectores productivos, las cuales —dijo— fueron consideradas dentro de una visión integral de largo plazo.

“El Gobierno tiene la obligación de decidir con una visión integral y de largo plazo, priorizar la estabilidad y el desarrollo de Chihuahua por encima de cualquier presión o visión de corto plazo”, señaló el funcionario.

Granillo Vázquez destacó que el Presupuesto 2026 da continuidad a una política de orden, disciplina fiscal y eficiencia en el gasto, con el objetivo de preservar finanzas sanas, presupuestos balanceados y estabilidad, aun en un contexto nacional marcado por desaceleración económica y menores transferencias federales.

De acuerdo con el secretario, el paquete aprobado también busca fomentar condiciones de competitividad para la actividad económica, al considerar que una eventual reducción de la inversión pública habría significado frenar el crecimiento y el dinamismo económico del estado.

Añadió que la confianza expresada por distintos sectores implica una alta responsabilidad para el Gobierno estatal, particularmente en el manejo de los recursos públicos y en la obtención de resultados tangibles para la población.

Finalmente, aseguró que el ejercicio del gasto se realizará con criterios de eficiencia, transparencia y enfoque en resultados, con el objetivo de que la economía estatal continúe en crecimiento y que los beneficios del presupuesto se reflejen en mejores condiciones para la inversión, la generación de empleo y el desarrollo de Chihuahua.

