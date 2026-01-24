Participa Turismo de Chihuahua en conferencia magistral durante FITUR 2026 en Madrid

Publicidad - LB2 -

El estado fue invitado especial en una cumbre internacional sobre comunicación, turismo y comunidades locales.

Madrid, España (ADN/Staff) – El estado de Chihuahua participó como invitado especial en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, donde presentó una conferencia magistral en el marco de la 1ª Cumbre Internacional de Comunicación y Turismo, celebrada en la capital española.

La representación de la entidad estuvo a cargo del secretario de Turismo, Edibray Gómez Gallegos, quien formó parte del panel con la ponencia titulada “Vivir del turismo o sobrevivir al turismo: el reto de comunicar ante la turismofobia”, centrada en los desafíos sociales que enfrentan los destinos turísticos.

- Publicidad - HP1

Durante su exposición, el funcionario abordó los conflictos que suelen generarse entre las comunidades originarias y los flujos turísticos, así como la necesidad de construir modelos de promoción que incorporen la voz de la ciudadanía y respeten los territorios.

“El valor de la gente y el cuidado de los pueblos originarios son sumamente importantes”, expresó Gómez Gallegos al destacar la responsabilidad de preservar el entorno social y ambiental.

El secretario subrayó que la sostenibilidad turística requiere programas gubernamentales y empresariales articulados, donde toda la cadena de valor contribuya a ofrecer experiencias diferenciadas al visitante, sin comprometer la identidad ni el bienestar de las comunidades locales.

En el panel participaron también María de Lurdes Vale, directora de Turismo de Portugal en España, y Diego Barceló, CEO de Comunicación Iberoamericana, quienes intercambiaron perspectivas sobre los retos actuales de la comunicación turística en destinos consolidados y emergentes.

Además de la conferencia magistral, la delegación chihuahuense desarrolló en FITUR 2026 activaciones culturales y promocionales, que incluyeron la participación de corredores rarámuri, catas de vinos, degustaciones de alimentos regionales y citas de negocios con compradores mayoristas internacionales.

La presencia de Chihuahua en FITUR 2026 forma parte de la estrategia estatal para posicionar al destino en mercados internacionales, diversificar la oferta turística y fortalecer un modelo de desarrollo basado en la identidad cultural y la sostenibilidad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.