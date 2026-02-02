Investigan presunto feminicidio tras atropellamiento de mujer en Parral

Publicidad - LB2 -

El esposo de la víctima fue detenido en el lugar y quedó a disposición del Ministerio Público.

Parral, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Una mujer perdió la vida durante la madrugada de este lunes tras ser atropellada en calles de la colonia Pensiones Praderas, hecho por el cual su esposo fue detenido como presunto responsable, luego de que se reportara una discusión previa entre la pareja.

El incidente fue reportado a los números de emergencia en los primeros minutos del día, alertando sobre un atropellamiento ocurrido sobre la calle Arquitectura. Al arribar al sitio, paramédicos y elementos de la Policía Municipal localizaron a la mujer tendida sobre la cinta asfáltica y, tras la valoración, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La víctima fue identificada como Edna Marilyn Chávez Loya, de 27 años de edad, con domicilio en el mismo sector donde ocurrieron los hechos. De acuerdo con los primeros informes, la mujer murió de manera instantánea luego de que un vehículo le pasara por encima.

En el lugar fue detenido Juan de Dios V. M., esposo de la víctima, quien fue señalado de manera preliminar como el conductor del vehículo involucrado. Información recabada por las autoridades indica que antes del atropellamiento se habría registrado una discusión, tras la cual el hombre presuntamente abordó su automóvil y embistió a la mujer, en un hecho que se investiga como posiblemente intencional.

El presunto responsable fue asegurado y trasladado a la comandancia municipal, donde quedó a disposición de la autoridad correspondiente. La intervención policial incluyó medidas para evitar una agresión en su contra, ya que vecinos del sector se encontraban visiblemente molestos y conmocionados por lo ocurrido.

La zona fue acordonada para la preservación de la escena, mientras personal de la Fiscalía del Estado realizó las diligencias iniciales y abrió la carpeta de investigación para determinar las circunstancias y la responsabilidad penal correspondiente.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre la situación jurídica del detenido. Se espera que en las próximas horas se amplíe la información conforme avancen las investigaciones.

