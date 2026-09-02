Desmantela SSPE narcolaboratorio en la sierra de Parral

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Autoridades estatales y federales aseguraron un inmueble cerca de Las Lajas con capacidad para producir droga sintética.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Seguridad Pública del Estado encabezó un operativo interinstitucional en el que fue asegurado un inmueble con características de presunto narcolaboratorio en las inmediaciones del poblado de Las Lajas, en la zona serrana del municipio de Hidalgo del Parral.

El despliegue contó con participación de autoridades estatales y federales, entre ellas la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado y Fiscalía General de la República, de acuerdo con la información difundida tras el aseguramiento.

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En el sitio se localizaron sustancias líquidas, productos sólidos y equipo presuntamente utilizado para la elaboración de drogas sintéticas. Las autoridades estimaron que, por sus dimensiones, el inmueble podría tener capacidad para producir hasta 100 kilogramos diarios de metanfetamina, aunque esa cifra deberá confirmarse mediante peritajes.

El caso fue presentado por el Gobierno estatal como un golpe al crimen organizado y como parte de la estrategia para contener la producción de drogas sintéticas en la región sur del estado.

La información disponible apunta a que el laboratorio estaba instalado en una zona serrana cercana a Parral, lo que refuerza la preocupación por el uso de áreas rurales y de difícil acceso para la fabricación, almacenamiento y traslado de drogas sintéticas.

Hasta el momento no se ha informado públicamente sobre personas detenidas por este aseguramiento, por lo que la investigación deberá precisar quién operaba el inmueble, qué grupo criminal estaría vinculado y cuál era la ruta de distribución del producto.

El hallazgo también confirma una transformación en la dinámica criminal de Chihuahua. El estado ya no sólo aparece como territorio de tránsito de drogas hacia la frontera, sino también como espacio de producción de sustancias sintéticas.

La carpeta deberá avanzar con dictámenes periciales, trazabilidad de precursores químicos, análisis de equipo asegurado y posible conexión con otros laboratorios detectados en la entidad durante los últimos meses.